GF Vip 6, Katia Ricciarelli: “Io che non sono mai andata con una donna non conosco la normalità” (video)

Giucas Casella, nel corso della settima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, lunedì 4 ottobre 2021, ha raccontato che, in gioventù, ha avuto esperienze sessuali con un altro uomo spiazzando letteralmente Katia Ricciarelli. Il mago, 71 anni compiuti, un figlio, James, a cui è legatissimo ed una compagna, da 40 anni, che ha il volto e la voce della doppiatrice, Valeria Perilli, ha ribadito, senza filtri, l’amore libero senza etichette:

Non ho avuto relazioni serie, solo incontri occasionali e li ricordo con grande piacere. […] ho avuto la fortuna incredibile di aver fatto tante esperienze e poi di aver incontrato la donna della mia vita.

Rientrato, in salotto, però, c’è stato un confronto con la trentennale amica, le cui dichiarazioni hanno lasciato interdetto il popolo di Twitter (unico social network funzionante a pieno regime stasera):

Casella: “Ho portato io Katia all’altare a Catania con Pippo Baudo”.

Ricciarelli: “Non lo sapevo. Mi ha divertito la cosa”

C: “E’ la normalità”

R: “Questo non lo so. Io che non sono mai andata con una donna non conosco la normalità. Per questo non mi facevi più la corte”

Un bel richiamo a Katia Ricciarelli, no? #gfvip — Beautiful Mind (@ilbeautifulmind) October 4, 2021

Ma voi vi rendete conto quello che ha detto katia!!!! C’è assurdo che nessuno dica niente #gfvip — Labriní Fodoulis (@LFodoulis) October 4, 2021

Ma Katia la vogliamo squalificare così finalmente capisce che quella non normale è lei ad esser così nel 2021? #gfvip — marti 🌍 (@nopercentuali) October 4, 2021

Katia Ricciarelli “Ah, non so se quella è la normalità” Sicuramente anche questo rientra nel politicamente corretto che ha rotto Signorini…#GFVip pic.twitter.com/EigM3rwri0 — ©️ℹ️®️🅾️ 💙 (@ZeusMega) October 4, 2021

Katia Ricciarelli che parla di bisessualità come qualcosa di non normale. Buonanotte. #GFVIP pic.twitter.com/eedOfuOEmw — Ivan Buratti (@ivanburatti) October 4, 2021

Alfonso più volte non capisce subito cosa dicono i concorrenti. Stando zitto dopo il discorso di Katia ha cancellato completamente tutto ciò che ha fatto Giucas stasera. Che incompetente. #GFvip — Andrea☀️ (@andreaferriero_) October 4, 2021

Dopo il “frocio”, il “ricchione”, e adesso il “non è normale”, di Katia Ricciarelli.

SCUSATE, MA DEI DUBBI ME LI FA VENIRE EH! 😅#GFvip — Samuel Montegrande (@MontegrandeS) October 4, 2021

Tra Katia omofoba al 100% e la battutaccia di Aldo

Come rovinare un momento di apertura mentale e accettazione dell'esistenza della bisessualità#Gfvip — Beautiful Trauma (@DreamTeamCB) October 4, 2021

Un’ennesima pagina di bella televisione che, per molti, è stata rovinata nel finale.

L’illusionista, per smorzare i toni della conversazione, ha fatto intendere che, oltre ad una lunga amicizia, ci sia stato, negli anni, qualcosa di più:

C: “Per questo quella notte lì…”

R: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”

C: “Ero scarso… non funzionava bene”.

Al momento, nessun commento da parte di Signorini, della produzione e di Mediaset.

Ed il rispetto del distanziamento delle norme anti-Covid? Un’incontenibile Francesca Cipriani, desiderosa di ricongiungersi con il fidanzato dopo un mese di isolamento, cerca di scavalcare i bodyguard (tamponati?!) per baciare Alessandro (tamponato?!) fregandosene dei due metri di distanza. Rispolverare la macchina degli abbracci per lanciare un segnale positivo ai telespettatori ed evitare ogni rischio di contagio tra i gieffini?