Grande Fratello Vip 6: i gossip, le storie e gli sviluppi amorosi ad un mese dall’inizio del reality

Il ‘Grande Fratello Vip 6‘, in questo primo mese, ha già riservato possibili sviluppi d’amore, work in progress sentimentali, colossali ‘due di picche’, ripensamenti e il desiderio di lasciarsi colpire dalle frecce di Cupido. Scopriamo assieme i gossip che riguardano gli inquilini della casa più spiata d’Italia in queste settimane:

Nicola Pisu innamorato di Miriana Trevisan? Il figlio di Patrizia Mirigliani, dopo un bacio (a stampo) notturno, ha deciso di giocare a carte scoperte confessando, in diretta tv, di provare dei sentimenti per l’ex stellina di ‘Non è la Rai’. Nonostante la differenza d’età ed un figlio (Nicola, frutto del matrimonio con Pago), l’ex velina di ‘Striscia La Notizia’ ha deciso di viversi questa conoscenza… con molta calma. Nel compagno d’avventura, però, sembra aver individuato tutte le qualità che ha sempre cercato in un uomo. Ma, ci sarebbe un ‘terzo incomodo’… il già eliminato Andrea Casalino (su cui avrebbe messo gli occhi anche Ainett Stephens) che, a ‘Pomeriggio 5’, pochi giorni fa, ha lanciato una bomba: “A lei piacevo io e se non è successo nulla è solo perché io ho frenato la questione, altrimenti saremmo già stati a letto a dormire. Caro Nicola, mi dispiace, ma non credo proprio tu possa interessare a Miriana, lei vuole me e in questo flirt ci credi solo te”. Come si dice in questi casi… Se son rose fioriranno… Il quadrilatero Soleil Sorge – Gianmaria Antinolfi – Sophie Codegoni – Greta Giulia Mastroianni: l’imprenditore napoletano entra nel loft di Cinecittà con un ‘conto in sospeso’ con l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Tra accuse, recriminazioni, tentativi di riappacificazioni, l’ex coppia scoppia definitivamente. Dopo aver chiarito con l’influencer, l’ex di Belen Rodriguez liquida la neo fidanzata, entrata nel loft di Cinecittà per ristabilire l’ordine delle cose, perché interessato all’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ che, solo poche ore fa, ha chiuso ogni possibilità di interessamento: “Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso. Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo”. Prendi e porta a casa!!! Manuel Bortuzzo ‘scarica’ Lulù Selassiè? E’ finita, prima ancora che iniziasse, il legame speciale tra il nuotatore e la ‘Princess’. Il ragazzo ha confessato di non essere, per nulla, intenzionato ad uscire dal programma con una fidanzata. Il legame con la nobile etiope è stato bocciato, sul nascere, anche dalla famiglia del concorrente. Papà Franco (“Lui ci ha messo il cuore all’inizio, poi dopo nel conoscerla si è reso conto che questa ragazza è un po’ oppressiva e lui ha bisogno dei suoi spazi” intervista a Casa Chi’) non vede, al momento, un futuro assieme. L’atleta, ad oggi, è concentrato esclusivamente sulle Paralimpiadi del 2024 come promesso lo scorso venerdì a Filippo Magnini e Massimiliano Rosolino. Alex Belli ‘re di cuori’ del GF Vip? Felicemente sposato con Delia Duran, l’attore, spesso, ospite, dei salotti della d’Urso per vicende di gossip, si è dimostrato, un amico fedele, leale, generoso, un fratello maggiore, una spalla su cui piangere nei momenti di difficoltà. A pochi giorni dall’inizio della trasmissione, la moglie, sui social, ha messo in guardia le altre donne: “Ma voi in Italia che visione avete del matrimonio? Significa ancora qualcosa? Al mio Paese non funziona così. Mio marito è entrato nella Casa perché vuole costruire un futuro per la nostra famiglia. Non è andato lì per allettare e rallegrare ogni tipo di donna insoddisfatta e in cerca di popolarità mascherata d’amore. Come ti permetti, Sophie Codegoni! Come si permettono le tre Principesse. Se questa è la piega della trasmissione, entro nella Casa e me lo porto via. Così vi faccio vedere di che pasta sono fatte le venezuelane”. Poi, un passo indietro per la pacifica convivenza. Sulla spinosa questione è intervenuta anche l’ex Mila Suarez che, attraverso le pagine di ‘Di Più’, ha messo in luce un avvicinamento pericoloso tra Belli e Soleil: “Soleil ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io Soleil la conosco bene ed è vero che è una ragazza magnetica e tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro. Ti ho visto mentre la seguivi con lo sguardo e parlavi con lei, spostando il tuo ciuffo con quel classico sguardo languido che ben conosco. Non sei il principe azzurro che vuoi far credere e sono pronta a scommettere che al Grande Fratello Vip prima o poi tradirai”.

In questo primo ‘mesiversario’, i telespettatori hanno assistito al drama con protagonista Amedeo Goria che non diventerà padre per la terza volta. Il giornalista, però, è venuto, però, a conoscenza, che la figlia Guenda sposerà il fidanzato Mirko Gancitano dopo la proposta ufficiale. Ed ancora la passione, scoppiata in passato, tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Una parentesi amorosa che ha spinto il mago a chiedere ulteriori spiegazioni alla cantante lirica: “Com’ero? Scarso? Non funzionava bene?” lasciando, di stucco, il pubblico. Ed è solo l’inizio…

