Grande Fratello Vip 6, le foto di Sophie Codegoni abbracciata a Fabrizio Corona

Alfonso Signorini, durante l’ultimo appuntamento con il daytime del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha annunciato una bomba che riguarda una delle coppie più ‘litigarelle’ della casa, ovvero Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. Il direttore di ‘Chi’ ha annunciato che la coppia potrebbe ricevere, stasera, nel corso della quarantacinquesima puntata, un ulteriore scossone:

Grande Fratello Vip GF Vip 2022: Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano litigano a causa di Delia Duran (video)

L’ex re delle paparazzate ha rivelato, per la prima volta, al settimanale diretto dal conduttore del reality di Canale 5, il tipo di legame che ha instaurato con l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ prima del suo ingresso nel loft di Cinecittà:

Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano lei sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro che non le è passata ancora. Fra poco tanto ci vedremo, per forza, lavora con me, la rappresento ed ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Lui non ne è in grado. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie con me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso.