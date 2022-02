Grande Fratello Vip 6, Paolo Bonolis ospite della finale?

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, il talk condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia ha lanciato una bomba che riguarda la finale del ‘Grande Fratello Vip 6’, prevista per lunedì 14 marzo 2022. Oltre al collegamento con Barbara d’Urso (per promuovere la nuova stagione de ‘La Pupa e il secchione show’ in partenza martedì 15/03 su Italia 1), il giornalista conferma le trattative per avere, in qualità di guest star, Paolo Bonolis, marito di una delle due opinioniste del programma, Sonia Bruganelli:

Ci sarà una nuova edizione, a settembre, e ci stanno già lavorando. Come opinionisti c’è un punto interrogativo. Per la finale gli autori avevano pensato ad un ospite bomba. Sappiamo che quel nome è Paolo Bonolis.

Grande Fratello Vip Grande fratello vip 6, Barbara D'Urso lancia (in collegamento) la sua Pupa e secchione show nella finale

Azzurra Della Penna ha aggiunto un particolare assai rilevante. La partecipazione del mattatore di ‘Avanti un altro’ all’ultima puntata del reality di Canale 5 potrebbe avvenire ad una condizione:

Oggi possiamo aggiungere una piccola postilla: sapete cosa ha voluto in cambio per questa partecipazione? No, non opere di bene. Ha voluto che venisse scritto nero su bianco che se lui avesse partecipato alla finale del Grande Fratello Vip, quella sarebbe stata l’ultima puntata di Sonia Bruganelli, ovvero la sua dolce metà. E così sarà!

Poche settimane fa, la moglie del conduttore, proprio a ‘Chi’, aveva manifestato l’intenzione di lasciare la poltrona di opinionista in previsione di un’eventuale settima stagione del ‘GF Vip’: