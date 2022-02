Grande Fratello Vip 6: Barù diffidato da una cantante famosa (video)

Nelle scorse ore, il popolo di Twitter, fan del ‘Grande Fratello Vip 6‘, è letteralmente impazzito per la diffida inviata da una cantante famosa a Barù. Di chi si tratta? Di Noemi. La cantante, reduce dall’ultima edizione del ‘Festival di Sanremo’ con il brano ‘Ti amo non lo so dire’, poche settimane fa, non ha ricevuto dei complimenti lusinghieri dal nipote di Costantino della Gherardesca.

La reazione dell’enologo non è affatto passata inosservata:

Quindi Noemi ha diffidato Baru. Il GF con più diffide della storia 😂 #gfvip pic.twitter.com/DHCPWSxyaV — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 27, 2022

Sono stato diffidato da una certa signorina che canta ma non posso dire il nome… Ma se mi sveglio con quella musica lì che C devo dire? Mi sveglio con quella musica lì che caxxo devo dire.

Jessica Selassié, in giardino con lui, dopo un momento di titubanza ha capito immediatamente a chi si riferisse Barù:

Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!

Ma cosa aveva detto nello specifico il nobiluomo?

Non lo scontro Noemi-Barù, perfetto enjambement tra la settimana di #Sanremo2022 e il ritorno in onda del #GFVIP. Ah, e tutta la libido su di lui totalmente annullata. pic.twitter.com/SLlg4JOrTV — Ivan Buratti (@ivanburatti) February 7, 2022

Dopo quelle canzoni di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei coglixxi. Mamma mia, mi sono svegliato.. ma di chi era la prima canzone?

Dopo aver appreso da una compagna d’avventura che si trattava proprio della cantautrice romana, il gieffino ha chiosato:

Le devono tagliare le corde vocali!

La cantante dall’inconfondibile chioma rossa, poi, rispondendo poco dopo, alle domande dei propri followers, è tornata sulla questione:

Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?

Mettere un freno a tanto livore, spesso, è la scelta migliore…

