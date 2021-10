Grande Fratello Vip 6, un audio dalla regia gela i concorrenti: “Una massa di imbecilli” (video)

Oggi, lunedì 4 ottobre 2021, il popolo del web ha ripreso un audio surreale proveniente dalla regia del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Alcuni autori, pensando di non essere ascoltati dall’esterno, si sono lasciati andare ad un’espressione davvero infelice: “Una massa di imbecilli e cerebrolesi”. Un’altra autrice, dopo essersi accorta dell’errore, ha cercato di mettere in guardia il resto della squadra: “Si sente tutto”. Stesso concetto, ribadito, qualche secondo dopo, da Miriana Trevisan.

I concorrenti del reality di Canale 5, in particolare, Davide Silvestri e Nicola Pisu hanno manifestato, fin da subito, il proprio stupore per le parole pronunciate, ad alta voce, al microfono: “Ma ha detto cerebrolesi? Facciamo finta di niente”. Il resto dei compagni d’avventura, accorsi in giardino, poi, hanno chiesto maggiori spiegazioni per la frase ascoltata poco prima:

Stasera, andrà in onda la settima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Al centro delle polemiche ancora Soleil Sorge: se da un lato c’è chi riconosce un cambiamento in positivo e crede nel suo pentimento, dall’altro c’è invece chi, come Ainett Stephens, nutre molti dubbi sulla personalità eccentrica della coinquilina.

E, a proposito dell’ex ‘Gatta Nera’, in serata, sarà raccontata la storia personale della showgirl che, nel corso degli anni, è stata scandita non solo dal successo televisivo, ma anche da grande dolore.

Nel loft di Cinecittà non mancano momenti ludici e momenti di grande intimità. Tra i concorrenti più divertenti c’è sicuramente Giucas Casella che però, proprio nelle scorse ore, si è lasciato andare a confessioni riguardanti la sua vita.