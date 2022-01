GF Vip 6, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio: “Mi rifiuto di lavorare così” (video)

Alta tensione nello studio del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Nel corso della trentasettesima puntata in onda, stasera, lunedì 24 gennaio 2022, Alex Belli ha cercato, in qualche modo, di spiegare le proprie ragioni sul legame speciale con Soleil Sorge che ha fatto vacillare il suo matrimonio con Delia Duran. La modella venezuelana, in uno slot lunghissimo di quasi due ore, ha appreso che, sotto le coperte, sono volate parole forti che solo un innamorato sa dedicare ad una donna:

Alex non mi ha mai detto di essere innamorato di Soleil. Ha iniziato dicendo che era successo qualcosa sotto le coperte, una cosa di sesso. Ma non di parole.

L’attore, ancora una volta, però, nonostante abbia scelto di adottare un atteggiamento low profile, è intervenuto ripetutamente…:

E’ uno stato di fatto. E’ stato uno sbandamento. Basta. Sono stato chiarissimo Siete voi che non ascoltate con quelle orecchie.

… mandando su tutte le furie Alfonso Signorini:

Meno male che stasera non dovevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio.

L’ex protagonista di ‘Centovetrine’, però, non ci sta a passare per il bugiardo della situazione e si appella al diritto di replica:

Dite il contrario di quello che dico io.

Il padrone di casa lo invita, senza mezzi termini, a lasciare lo studio: