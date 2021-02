Grande Fratello Vip 5: la reunion dopo la finale non ci sarà

La quinta edizione del ‘Grande Fratello Vip 5’ terminerà ufficialmente lunedì 1 marzo 2021 come annunciato da Alfonso Signorini nelle scorse settimane ai ‘vipponi’. Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e Tommaso Zorzi si sono aggiudicati già un posto per l’ultima puntata del reality di Canale 5 che, quest’anno, ha battuto ogni record in termini di messa in onda.

Il GF Vip è iniziato il 14 settembre 2020 per chiudere i battenti dopo quarantaquattro appuntamenti (stasera andrà in onda il quarantunesimo appuntamento).

Giornalettismo, nelle scorse ore, attraverso un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, esclude che il prossimo 8 marzo ci possa essere una serata speciale, una sorta di reunion con tutti gli inquilini della casa di Cinecittà, per celebrare degnamente questa stagione. Il Best of del Grande Fratello Vip 5, quindi, non ci sarà. Si legge:

“Sembrerebbe che lo stesso conduttore abbia detto ‘no’ alla puntata aggiuntiva che avrebbe riunito i concorrenti, per rivivere questi sei mesi insieme. Format che in passato è già andato in onda. Il programma terminerà ufficialmente con la finale il primo marzo e la proclamazione del vincitore o della vincitrice”.

A contendersi uno spazio libero per la finalissima, ad oggi, sono Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Giulia Salemi, Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Chi acciufferà gli ultimi lasciapassare per il gradino più alto del podio?

Foto | Ufficio Stampa