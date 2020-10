Grande Fratello VIP 5, Patrizia de Blanck: “Ho la voce del fro**o”. Provvedimenti in vista? (VIDEO)

Non sappiamo se il nuovo trend di quest’anno è l’insana voglia di rischiare la squalifica da un gioco con uno schiocco di dita, ma a quanto sembra quel “Raga non fate lo stesso mio errore” pronunciato da Denis Dosio mentre lasciava la casa del Grande Fratello VIP due sere fa dopo essere stato estromesso dal reality in seguito ad una bestemmia, potrebbe non esser stato ben recepito. Siamo qui a raccontare dell’ennesimo caso di un concorrente, in questo caso al femminile e, dunque, la Contessa Patrizia de Blanck, che dall’alto della sua schiettezza spesso presa ironicamente dai social, stavolta si è lasciata andare ad un’uscita che fa discutere.

Stamani, durante la colazione, ripresa dalle telecamere le scappa un: “Ho la voce del gay, del fro**o, senti che voce m’è venuta“. L’uscita giunge alle orecchie di Tommaso Zorzi, a due passi da lei: “Cosa ha detto? La voce del? Non ho capito che parola ha usato“, Pierpaolo Pretelli gli risponde “…Eh! Quella…Quella che hai sentito!“. La frase naturalmente non è passata affatto inosservata. Così il web nel giro di pochi minuti è tornata ad essere l’arena in cui si commenta, si analizza la frase e si lasciano considerazioni su quelle che potrebbero essere i provvedimenti disciplinari presi dalla produzione del reality show.

La prima ipotesi in campo è la più gettonata, ovvero la squalifica. Dopo Fausto Leali e Denis Dosio, la Contessa sarà la prossima ad essere aggiunta alla lista? Se così fosse, la quinta edizione del Grande Fratello VIP entrerebbe in un triste primato diventando l’edizione con il maggior numero di concorrenti espulsi nella storia della versione dedicata alle celebrities. La seconda ipotesi presa in considerazione dai social all’hashtag #GFVIP è una più morbida bacchettata da parte del conduttore Alfonso Signorini per cercare di evitare l’esclusione di una delle indiscusse protagoniste di questa stagione.

Per il momento nessun comunicato in merito da parte della produzione, se ne parlerà nel settimo appuntamento in onda domani sera?