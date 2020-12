Grande Fratello Vip 5, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, lunedì 28 dicembre 2020, in prima serata, è giunto al ventinovesimo appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia.

In collegamento, Maria De Filippi farà degli auguri speciali ai ‘vipponi’ in vista del nuovo anno;

Dopo aver acceso dei forti dubbi con il regalo (e relativo messaggio criptico) inviato al fidanzato Andrea, Natalia Paragoni rompe il silenzio per raccontare la sua verità);

E, poi, focus sulle liti della settimana: Rosalinda contro Sonia per Mario Ermito; Samantha vs Stefania per la teglia.

Ed, infine, spazio ai sentimenti con il nuovo legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, siglato da un bacio sotto al vischio. Come l’avrà presa Elisabetta Gregoraci?

Chi dovrà lasciare, stasera, la casa tra Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta?

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Andrea Zenga, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti, Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini, Giulia Salemi, Giacomo Urtis.

GRANDE FRATELLO VIP 5: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality di Canale 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

