Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: “Sanremo 2021 inizia il 2 marzo” (video)

Stasera, 24 febbraio 2021, durante la diretta dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, i telespettatori più attenti hanno notato un piccolo dettaglio. Lunedì 1 marzo, dopo 44 puntate, si terrà la finalissima del reality di Canale 5 che vede tra i finalisti, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello.

Qualche minuto fa, ritrovatasi in giardino, con l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, e Andrea Zelletta, la modella brasiliana, con assoluta certezza, ha riferito che, il giorno dopo, 2 marzo, prenderà il via la settantunesima edizione del ‘Festival di Sanremo’. Nel giro di poco tempo, la clip in questione ha fatto il giro del web.

Mello: “Il 2 inizia Sanremo, come lo so?! Lo so (ride, ndb)”.

Su Twitter, si sono susseguite le ipotesi più svariate. In realtà, un video, diffuso, sul web, fa chiarezza sulla vicenda:

15/02: Pupo dice che tra 2 settimane inizierà Sanremo (quelli in casa ascoltavano)

16/02: Tommaso dice che nel tragitto per andare in studio ha saputo anche degli spoiler su Sanremo

Complottisti del #tzvip già urlato a Dayane raccomandata quando ha solo buona memoria? 😊#gfvip pic.twitter.com/Zaf9VPYNAZ — Battitrice Libera (@rainbow20202020) February 24, 2021

Nella serata dell’eliminazione di Maria Teresa Ruta, Pupo, ironizzando sulla settimana sanremese in cui la conduttrice e Francesco Baccini si sarebbero incontrati, molti anni fa, per guardare assieme il Festival, ha rivelato (a tutti i concorrenti) che, dopo due settimane, sarebbe iniziato l’edizione 2021 della kermesse canora.

In un’altra occasione, Tommaso Zorzi e Pierpaolo del ‘Grande Fratello Vip 5’ hanno confessato proprio a Dayane come sono venuti a conoscenza dell’inizio di Sanremo:

Pretelli: “Penso che inizi il 2, due giorni dopo che usciamo noi”.

Zorzi: “Io ho due spoileroni su Sanremo. Quando siamo entrati in auto hanno abbassato la radio ma due robe le ho sentite”.

Tanto rumore per nulla?!

Foto | Ufficio Stampa