Grande Fratello Vip 2026, terza puntata: Cassini eliminato, il pillola gate e le lacrime di Ibiza

Terza puntata del Grande Fratello Vip 2026 su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione: dominano il caso dei medicinali scomparsi, lo scontro tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, un bacio tra Renato e Lucia, le lacrime di Ibiza Altea e il confronto tra Antonella Elia e l’ex Pietro Delle Piane. Primo eliminato: Dario Cassini.

In attesa di vedere se gli ascolti decolleranno (ultima analisi al 14.3%, pochino…), cosa che fino a questo momento non è accaduto, anche le trame del Grande Fratello Vip restano un po’ terra a terra, vittime di alcune personalità davvero troppo sedute e al traino di un cast che sarà anche variegato. Ma più che altro sembra male assortito con diversi personaggi che dicono poco o nulla.

Al punto che viene quasi da rimpiangere l’uscita di scena di Dario Cassini, provocatore e forse anche prevaricatore: ma se non altro vivo. Anche se di lui abbiamo ammirato maggiormente qualche talento degno di Masterchef piuttosto che battute all’altezza di Zelig. Nonostante di mestiere faccia il comico.

Grande Fratello Vip, il pillola gate

La terza puntata del Grande Fratello Vip si è aperta subito con il caso che aveva tenuto banco nella Casa per tutta la settimana: il cosiddetto pillola gate. Dario Cassini aveva accusato Antonella Elia di aver nascosto i suoi medicinali per la pressione nel suo beauty, con l’intento di metterlo in cattiva luce. La showgirl ha respinto l’accusa con determinazione: “La menzogna è uno dei peccati più tremendi e l’infamia ancora di più. Una persona così non la considero, non esiste più per me”.

Giovanni Calvario ha ribaltato la versione sostenendo che a mettere in scena il tutto sia stato lo stesso Cassini per alterare le dinamiche del gioco. Il comico ha chiesto alla produzione di rendere disponibili le immagini delle telecamere a riprova della sua versione, ma Ilary Blasi ha spiegato che in quel momento la regia non aveva ripreso quella zona della Casa. Una risposta che non ha convinto del tutto il diretto interessato. E forse nemmeno il pubblico che ha preso la sua decisione sulla fiducia, premiando la Elia.

Volpe contro Mussolini: una sveglia come casus belli

Non bastasse il caso delle pillole scomparse, una seconda questione farmaceutica ha alimentato un’altra disputa. Adriana Volpe e Alessandra Mussolini si sono ritrovate ai ferri corti per colpa una sveglia: ogni mattina alle otto una voce della produzione ricorda all’ex europarlamentare di prendere un medicinale per il cuore, e l’allarme risuona in tutta la stanza. La Volpe ha proposto di sostituire la voce con qualcosa di meno invasivo — una piccola vibrazione, per intendersi — scatenando però una reazione a catena che in diretta non si è placata.

Selvaggia Lucarelli ha colto l’occasione per bacchettare la Volpe su un’altra battuta rivolta alla Mussolini nel corso della settimana, giudicata sessista: alludere al fatto che una donna potrebbe avere bisogno di attività sessuale per calmarsi, ha detto l’opinionista, significa ricondurre gli stati d’animo femminili agli ormoni e non alla ragione.

Il bacio tra Renato e Lucia, Ibiza non gradisce

La settimana nella Casa ha regalato anche un primo colpo di scena romantico: all’alba di ventisei anni dopo il rapporto di Pietro Taricone e Cristina Plevani consumato dietro un sofà coperto da un asciugamano, tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo è scoppiato un bacio inaspettato, nato secondo lui da “un gioco di sguardi”. Nientemeno.

La cosa non è piaciuta a Ibiza Altea, che sembrava essere la prima scelta del creator napoletano e che in diretta ha commentato con toni poco generosi, definendo Lucia “leggera” e “aperta”. Puntualmente la Lucarelli è intervenuta anche su questo: una ragazza di ventisei anni che flirta liberamente, senza legami sentimentali fuori dalla Casa, non merita l’etichetta di leggerezza.

Renato, perfetto per il trono di Uomini e Donne, ha cercato di non chiudere nessuna porta, dichiarando di voler bene a Ibiza ma di essersi fatto “smuovere” dalla Ilardo. Nel frattempo Lucia ha anche ammesso una certa curiosità per Nicolò Brigante, precisando di essere al Grande Fratello per divertirsi, non per trovare marito. Avanti un altro…

Le lacrime di Ibiza Altea

La puntata ha riservato uno dei momenti più intensi sul fronte emotivo proprio a Ibiza Altea. La concorrente ha raccontato la storia del compagno scomparso in un incidente stradale quando il figlio Angel Gabriel aveva appena sei mesi.

Si era fidanzata a diciassette anni, si erano lasciati durante la gravidanza, poi riavvicinati, poi improvvisamente la tragedia. In diretta non è riuscita a trattenere le lacrime parlando soprattutto del bambino: “È la mia forza ogni giorno, siamo io e lui contro tutto il mondo. Mi manca tantissimo il suo profumo, i suoi occhi, le sue mani”. Per lei due sorprese della produzione: una lettera della suocera e un video messaggio del figlio.

Antonella Elia e l’ex Pietro Delle Piane

Il momento più atteso della serata è stato però il confronto tra Antonella Elia e l’ex compagno Pietro Delle Piane, attore e doppiatore con cui la showgirl ha condiviso una storia durata dal 2019 fino all’ottobre scorso. Lui è entrato nella Casa, lei lo ha accolto con distacco gelido ma senza crudeltà: “Mi dispiace umiliarti trattandoti così freddamente, perché ti voglio bene”. Quando Ilary Blasi le ha chiesto se fosse ancora innamorata, la risposta è arrivata tra le lacrime: “Probabilmente sì, però ho deciso fermamente di staccarmi. Venendo qua ti sei umiliato, tutelati”.

Lui ha ammesso di essere ancora innamorato. La storia sembra davvero chiusa, ma il reality sa come rimescolare le carte. E comunque commenti strapositivi sui social per Antonella Elia che ha dimostrato lucidità, indipendenza e una grande dignità rimbalzando il tentativo del GF di buttarla in caciara nostalgica.

Grande Fratello VIP, primo eliminato: Dario Cassini

Al termine della puntata il verdetto del televoto ha decretato il primo eliminato di questa edizione: Dario Cassini, il meno votato dal pubblico, ha dovuto lasciare la Casa in modo definitivo.

Uscendo non ha risparmiato una frecciata ai coinquilini: “Ora mangeranno solo tofu e tonno”, ha detto riferendosi al ruolo che si era ritagliato in cucina. Al televoto per la prossima puntata finiscono Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry, candidato più autorevole al momento delle nomination.

Anche stavolta il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare e non chi eliminare. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo.