Grande Fratello Vip 2023: i finalisti

Nel corso della penultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2023’, in onda, stasera, lunedì 27 marzo, sono stati decisi gli ultimi verdetti sui nomi dei finalisti dell’edizione numero 7 del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo Oriana, Giaele e Micol, sono stati decretati gli ultimi due ‘vipponi’ ad accedere alla finalissima del 3 aprile.

Grande Fratello Vip 7, diretta semifinale 27 marzo 2023: Nikita è la quinta finalista

Ad avere staccato il lasciapassare per la finale, è stato Edoardo Tavassi con il 54,7% delle preferenze. Al televoto, il fratello di Guendalina ha avuto la meglio su Nikita, Luca Onestini, Milena ed Alberto. Ultimo classificato, in questa votazione, Andrea Maestrelli, eliminato per la seconda volta (dopo essere rientrato in casa, qualche settimana fa, grazie al biglietto di ritorno). Solo pochi mesi fa, a ‘L’Isola dei Famosi‘, il Tavassone ha dovuto abbandonare, proprio a ridosso dell’ultimo atto, il programma a causa di un infortunio a un ginocchio.

Il pubblico ha deciso che il quarto finalista di questa edizione di #GFVIP è… TAVASSI! 🎉 pic.twitter.com/LEY84MNqm9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Nel corso della serata è stato aperto un televoto flash per decidere il/la secondo/a eliminato/a ed, al tempo stesso, il/la quinto/a finalista. I ragazzi della casa hanno mandato Nikita al giudizio del pubblico. L’influencer triestina ha deciso di trascinare, con sé, Alberto che, a sua volta, ha optato per uno scontro ‘coraggioso’ a tre con Luca Onestini.

Eliminato, a sorpresa, Onestini. Nikita è la quinta finalista con il 48% dei consensi popolari. Per Alberto e Milena, però, non è tutto ancora perduto. Infatti, i due vipponi si sfideranno, al televoto, per aggiudicarsi l’ultimissimo posto per la puntata conclusiva della prossima settimana. Chi avrà la meglio?!

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… LUCA ONESTINI! pic.twitter.com/wGMyk32gCr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023