Grande Fratello Vip 2022, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, lunedì 5 dicembre, in prime time, su Canale 5, con nuova nuova imperdibile e ricca ventesima puntata. Al suo fianco, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata dalla confermatissima Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social.

Grande Fratello Vip 2022 anticipazioni puntata 5 dicembre

Innanzitutto grande attenzione sull’eliminazione che riguarderà uno dei concorrenti di quest’anno finito al televoto al termine della scorsa settimana. I tre candidati in nomination sono Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Patrizia Rossetti. Chi sarà eliminato?

Nel corso della puntata del reality show per vip trasmesso da Canale 5 in prima serata sarà dedicato ampio spazio ai cattivi rapporti tra la sorella di Clizia Incorvaia e Antonella Fiordelisi, quest’ultima legata al coinquilino Edoardo Donnamaria (mentre la prima ha avuto con lui una breve frequentazione).

Le liti tuttavia continuano a non mancare: nelle ultime ore si è verificato uno scontro tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Secondo l’ex tronista la ragazza spagnola avrebbe adottato nei suoi confronti un comportamento poco trasparente.

Grande Fratello Vip 2022: concorrenti

I concorrenti sono George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Oriana Marzoli. Luciano Punzo, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Luca Onestini, Edoardo Tavassi. Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

Grande Fratello Vip 2022 puntata 5 dicembre: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:15 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento come di consueto con il nostro liveblogging.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy