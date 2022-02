Grande Fratello Vip 2022, il sogno h0t di Barù su Soleil Sorge (video)

Negli scorsi giorni, Barù del ‘Grande Fratello Vip 2022′ ha raccontato, in giardino, a Soleil Sorge e Giucas Casella di un sogno erotico. Il nobiluomo, però, non ha dedicato questo pensiero piccante a Jessica Selassié ma ad un’altra inquilina della casa di Cinecittà ovvero proprio l’influencer:

Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te.

A questo punto, sul più bello, il mago ha chiesto maggiori dettagli sull’identità della misteriosa donzella:

Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…

"Tu eri per prima" "Come è andata?" "Numero 1" "Bè se il mio bacio è mistico pensa il resto" #gfvip #solearmy pic.twitter.com/x04CTghQsC

E con la principessa etiope? Il nipote di Costantino della Gherardesca, a più riprese, parlando con Lulù, ha rivelato di non voler andare oltre con la sorella anche terminata l’esperienza del ‘GF Vip’:

Sono onesto, lei è bellissima e ha un bel carattere, non ha nessun problema. Però non posso dire che fuori ci sarà qualcosa. Proprio perché la stimo molto io non la voglio prendere in giro lo capisci? Io capisco quello che dici Lulù, ma no, nemmeno fuori. Voi non fate un favore a Jessica spingendo questa cosa fidati.