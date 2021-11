GF Vip 2021, Signorini sgrida Lulù Selassié: “Se non stai alle regole del gioco, esci” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, le Princess Selassié, diventate concorrenti singole, hanno votato Manila Nazzaro. Lulù, però, ha avuto le maggiori difficoltà a trovare una giusta motivazione nei confronti dell’ex Miss Italia:

Non c’è motivo, non è che me lo posso inventare.

Un’esitazione che manda su tutte le furie Alfonso Signorini:

Signorini: ‘Parliamoci chiaro… la scorsa volta ti sei accasciata sotto al tavolo. Questa settimana mi dici: ‘Non ho un motivo per nominare’. Allora vai fuori dalla casa del Grande Fratello e arrivederci e grazie’.

La ragazza cerca di far valere le proprie ragioni:

Lulù: ‘Non è che siamo venuti qui per scannarci…’

S: ‘E’ una cavolata. Stai sprecando delle carte da giocarti importanti’

L: ‘Se voi continuate a fare queste immunità noi non riusciamo a nominare chi, in realtà, vorremmo nominare. Nella mia lista magari quei nomi non ci stanno. Noi non siamo venuti qua per fare un match di boxe’

S: ‘Io non accetto questa nomination. O mi dai una motivazione o l’annullo’.

L’ex reginetta di bellezza, per uscire da una situazione alquanto imbarazzante, trova una via d’uscita giustificabile alla scelta della principessina (‘Ti rimprovero quando stai troppe ore in bagno’).

S: Questo è un problema che va risolto. Non voglio la prossima puntata trovarmi nella stessa rosa. Se non stai alle regole del gioco esci con grande coerenza. Io non sto scherzando e non sto ridendo. La nomination è una regola in cui il concorrente si deve esporre. Se non ti vuoi esporre non accetti la regola del gioco che hai firmato.

Lulù nomina Manila e Alfonso l' '' attacca'' dicendo che deve dare una spiegazione 🤡

