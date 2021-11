GF Vip 2021, Francesca Cipriani riceve la proposta di matrimonio da Alessandro Rossi (video)

Nel corso della ventunesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera lunedì 22 novembre 2021, Francesca Cipriani ha raccontato del passato doloroso, dal punto di vista sentimentale, per colpa di un ex fidanzato che l’ha fatta soffrire:

Ho toccato il fondo. Mi hanno fatto del male. Una persona che diceva di amarmi non mi amava, mi alzava le mani. Mi ha mandato più volte in ospedale. Io mi ribellavo ma lui mi ricattava anche. Veniva sotto casa, all’aeroporto. In alcuni momenti si rendeva conto che non stava bene e mi diceva: ‘Non mi lasciare, portami tu dall’ospedale’. Chiedo scusa anche a mia mamma perché è stata male per colpa di questa persona. Sono stati dei momenti bruttissimi. L’ho anche denunciato. Mi ricattava dicendo che aveva dei nostri video intimi. che mi avrebbe rovinato, che non avrei più lavorato in televisione. Mi ha derubato. Ero entrata in turbine. E’ stato uno dei periodi più brutti della mia vita.

La gieffina, nel corso della diretta, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Alessandro Rossi con tanto di anello di fidanzamento (Qui, il video):

Sono stati tre mesi difficili. Non vederci, non sentirci è stato un dolore. Siamo sempre stati assieme. L’amore è aumentato, la voglia di vederti è tanta. Questa esperienza del Grande Fratello è stata una bella esperienza. La gente mi saluta. Mi chiede di noi, fa il tifo per noi. Questa è una felicità che mi fa piacere perché è la prima volta perché non sono nessuno. Quando la gente mi saluta provo un’emozione ma dura poco, frivola. Quando torno a casa sono sempre solo. Tu non sei con me. Quello che ti voglio dire è che, per me, la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, mi abbracci, mi fai una scenata di gelosia, mi sgridi quando sbaglio. L’importante è crescere insieme nella coppia. Sono le piccole cose che mi danno la felicità. La felicità che mi dai tu non ci sono soldi e televisione che me la possono dare. […] Io sono molto innamorato di te. Senza di te non riesco a stare. Ti amo. Io voglio stare con te nella mia vita. Volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Voglio invecchiare con te. Senza di te non sono felice.

L’ex Pupa, visibilmente emozionata, le ha risposto con un convintissimo Sì.