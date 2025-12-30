Grande Fratello, Signorini sospeso: chi potrebbe prendere il suo posto

La decisione di Alfonso Signorini di autosospendersi da ogni incarico Mediaset ha aperto uno dei capitoli più delicati nella storia recente del Grande Fratello. Una scelta arrivata dopo giorni di polemiche e accuse pesantissime lanciate da Fabrizio Corona nel suo programma “Falsissimo”, che hanno creato un vero terremoto mediatico e spinto il conduttore a fare un passo indietro in via cautelativa.

L’autosospensione di Alfonso Signorini

In una nota diffusa dai suoi legali, Signorini ha spiegato di voler difendere la propria onorabilità da quella che definisce “una campagna calunniosa e diffamatoria”. Mediaset, da parte sua, ha accolto la scelta sottolineando la necessità di verifiche interne e ribadendo che ogni dipendente è tenuto a rispettare rigorosi criteri di correttezza e trasparenza.

Nel frattempo il conduttore ha disattivato il suo profilo Instagram, ulteriore segnale della volontà di tenersi lontano dai riflettori.

Cosa succede ora al Grande Fratello

La domanda che circola da ore è semplice quanto fondamentale: a questo punto chi potrebbe guidare la nuova edizione del Grande Fratello Vip, prevista – salvo cambiamenti – per il primo lunedì di marzo 2026? Con Signorini al momento fuori dai giochi, il reality deve ripensare la propria identità e trovare un nuovo volto in grado di riportare serenità attorno al programma.

Dai piani alti di Mediaset, almeno ufficialmente, non trapela nulla. Ma negli ambienti televisivi il toto-nomi è già iniziato da giorni. La priorità dell’azienda è individuare una personalità forte, riconoscibile e capace di gestire un format che, mai come in questa fase, ha bisogno di credibilità e di una conduzione solida.

I possibili sostituti: Ilary Blasi e Michelle Hunziker in pole position

Tra le ipotesi più discusse emergono due profili di peso. Il primo è quello di Ilary Blasi, che conosce molto bene la macchina del reality: ha condotto il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018 e per molti sarebbe un ritorno naturale, oltre che rassicurante. Blasi ha dalla sua l’esperienza, il ritmo televisivo e una certa familiarità con i meccanismi del format anche se la gestione di Piersilvio Berlusconi aveva in un certo qual modo ridimensionato il suo ruolo nella rete: una chiamata così significativa sarebbe un importante rilancio anche per lei, reduce dal mezzo insuccesso di The Couple.

L’altro nome forte è quello di Michelle Hunziker, amatissima dal pubblico e considerata una delle professioniste più affidabili del palinsesto Mediaset. La sua presenza darebbe un taglio forse più brillante e comedy al reality.

Le alternative al femminile

La terza ipotesi è quella di Simona Ventura: rientrata in Mediaset proprio per condurre l’ultimo Grande Fratello NIP con ascolti ben lontani dalle aspettative. Le possibilità di un nome sul qual possano convergere sia le preferenze di Mediaset che quelle di Endemol Shine non sono moltissime.

Non dispiacerebbe anche una figura più giornalistica: in questo caso rientrerebbero nomi come In corsa, secondo le stesse indiscrezioni, ci sarebbero anche Myrta Merlino, a riposo dopo le stagioni alla guida del pomeriggio di Mediaset su Canale 5 e Veronica Gentili, molto gradita ai vertici Mediaset.

Il percorso verso la nuova edizione

Quel che è certo è che il cantiere del nuovo Grande Fratello Vip è al momento ancora aperto. Ma se c’è la coda di potenziali concorrenti, pronti a tutto pur di entrare in gioco nella casa, gli equilibri per capire chi possa sostituirà Alfonso Signorini sono molto più incerti e delicati.

Il pressing del Codacons e l’ipotesi stop al Grande Fratello

Nel frattempo, sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, che giudica insufficiente la sola autosospensione di Alfonso Signorini. L’associazione dei consumatori ha presentato esposti ad Antitrust e Agcom chiedendo non solo l’allontanamento del conduttore, ma la sospensione cautelativa dell’intera nuova edizione del reality, almeno fino a quando non saranno chiarite le procedure di selezione dei concorrenti e verificate le contestazioni emerse sul cosiddetto “sistema” di accesso alla Casa. Una presa di posizione che, sebbene non vincolante, aumenta la pressione su Mediaset in vista delle prossime mosse.

Nel documento inviato alle autorità di vigilanza, il Codacons parla di possibili violazioni dei principi di trasparenza e parità di trattamento fra i candidati, chiedendo indagini approfondite sulle modalità dei casting e sulla correttezza dei rapporti fra produzione, conduttore e aspiranti concorrenti. Da qui la richiesta di congelare l’intera macchina del programma, non solo la figura del presentatore, finché il quadro non sarà del tutto chiarito.