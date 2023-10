Giampiero Mughini al suo secondo giorno da concorrente nella casa del Grande Fratello (terzo in corso), subisce il primo richiamo formale dalla produzione. Mughini, entrato nel cast per innalzare il livello culturale del programma – dopo una visita di qualche settimana fa – è conosciuto per essere anche uno che non le manda mai a dire.

Già nella sera dell’esordio ufficiale nel gioco, secondo quanto è stato riportato sui social, ha rivelato alcuni risultati delle partite di calcio di Serie A a Giuseppe Garibaldi. Da regolamento è assolutamente vietato riportare fatti dall’esterno della casa, per questo sono seguiti i primi rimproveri del GF.

Nella giornata di ieri, però, Mughini è stato protagonista di un altro episodio che ha fatto discutere.

Il giornalista, opinionista e scrittore si trovava in cucina con alcuni inquilini della casa (Samira Lui, Vittorio Menozzi e l’altro nuovo entrato, Mirko Brunetti), si parlava di un argomento molto delicato: immigrazione e razzismo. Una chiacchiera che improvvisamente si arresta per uno sfondone tirato da Mughini contro l’attuale Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema in Italia? Non credo. Io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento. Quel cretino di Salvini ha detto Paola Ego…”

Le telecamere erano puntate sul piccolo gruppo che chiacchierava, ma l’audio è stato improvvisamente tranciato per evitare il peggio.

Mughini: -“Ma una ragazza con la pelle scura ha qualche problema qui in Italia? Non credo, io penso che in Italia non ci sia questo atteggiamento ma quel cretino di Salvini ha detto…” MUGHINI LA QUOTA ALDA D'EUSIANO #grandefratello #gfpic.twitter.com/0ZGlWZlNPt — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 17, 2023

Mughini contro Salvini, il riferimento alle parole su Paola Egonu

Mughini probabilmente stava per fare un riferimento alle parole che Salvini disse contro la pallavolista della Nazionale Italiana Paola Egonu in occasione della sua presenza al Festival di Sanremo 2023: “Paola Egonu è una grande sportiva, una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista“.

Su X (Twitter) in molti si sono accorti dell’episodio che riguarda Mughini. La clip è stata rilanciata sul web, aggiungendo che il concorrente è stato chiamato subito in confessionale (luogo di redenzione più che mai, in questo caso), per un’altra strigliata. A confermarlo sono le immagini che i profili ufficiali del Grande Fratello hanno pubblicato in seguito: “Mi è scappato, chiedo scusa. Vi chiedo scusa, scusami ancora” dice Mughini uscendo da quello che è parso – sempre secondo i più attenti – un lunghissimo confessionale.

Giampiero Mughini dopo essersi reso conto di aver fatto uno scivolone, è immediatamente corsa ai ripari…#GrandeFratello pic.twitter.com/tHUfSQ5PHN — Grande Fratello (@GFratello_Off) October 18, 2023

La replica di Matteo Salvini

“Essere insultato dal signor Mughini, che nelle segrete stanze del Grande Fratello mi ritiene un cretino e un razzista, è per me una medaglia. Bacioni Giampiero!“ è stata la replica di Salvini sui suoi canali ripubblicando lo stesso video in cui lo critica.