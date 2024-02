Marco Maddaloni lascia temporaneamente la Casa del Grande Fratello: in puntata aveva manifestato insofferenza per la durata ‘monstre’

Marco Maddaloni ha temporaneamente lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi personali: questo il laconico annuncio via social arrivato dagli account del programma spuntato nel cuore della notte.

Non sono stati comunicati al momento altri dettagli dalla produzione, ma chi ha seguito la diretta dopo la fine della puntata ha notato il suo ingresso in confessionale intorno alle 2 di notte. Da lì non avrebbe poi fatto più ritorno in Casa con gli altri concorrenti.

Cosa è successo nella diretta di mercoledì 28 febbraio?

Nel corso della 40esima puntata serale del Grande Fratello, che abbiamo seguito live, Marco Maddaloni non è intervenuto molto. Ha però mostrato una leggera insofferenza, nascosta comunque da accomodanti sorrisi, per la lunghezza monstre di questa edizione. Di fronte a un Alfonso Signorini che continuava a ‘nicchiare’ sulla data della finale (“Ehhh, vedremo, c’è ancora tempo…“), Maddaloni ha manifestato un certo nervosismo:

“Ma cosa vi siete messi in testa? Sono contento che il programma stia andando bene perché siamo sulla stessa barca, ma io ho bisogno di vedere la mia famiglia, mi mancano…”.

Al che, Signorini ha provato a rassicurarlo: lo attendono delle belle sorprese. A Maddaloni non basta:

“Ho bisogno di sentire l’odore dei miei figli, di risvegliarmi con loro, di abbracciarli, di stare con loro…”

facendo anche capire che se non ci fossero delle penali da pagare probabilmente sarebbe già uscito dalla Casa e facendo trasparire la stanchezza per un programma che sta andando oltre ogni limite.

In un secondo momento, Signorini ha parlato di una finale ormai ‘vicina’, che arriverebbe alla fine di marzo: ancora qualche settimana e poi liberi tutti. Certo è che con le famiglie, i figli, una vita fuori stare chiusi nella Casa del Grande Fratello da settembre ad aprile è sicuramente un’esperienza che va ben al di là di un programma tv.

Non si sa se la temporanea uscita di Maddaloni dalla Casa del Grande Fratello sia legata all’occasione di riabbracciare la famiglia almeno per qualche ora o se siano subentrate altre ragioni. In ogni modo sarebbe anche ora che il ‘pongo-regolamento’ del GF considerasse la comunicazione di una data certa per la Finale di questa edizione infinita…