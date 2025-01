A seguito delle liti dei giorni scorsi nella casa del Grande fratello, in arrivo provvedimenti per le tre persone coinvolte: Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi

Nei giorni scorsi è scoppiata una violenta lite nella casa del Grande fratello. Ve ne abbiamo già dato conto e le due protagoniste di questo forte alterco sono state Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Dopo una serie di provocazioni bi-direzionali la modella si è alzata e dopo aver riempito un bollitore di acqua prima ha gettato la medesima verso la Morlacchi e poi anche il bollitore.

Le liti al Grande fratello

Il tutto condito da frasi e parole non proprio eleganti, per usare un eufemismo, che hanno gettato nello sconcerto gli altri inquilini della casa. Questi ultimi che poi nei consueti capannelli che si creano dopo queste situazioni hanno stigmatizzato la cosa, chiedendo anche provvedimenti contro le protagoniste di questo episodio. Provvedimenti chiesti anche dai social network naturalmente divisi per fazioni. Chi ne chiede contro la Prestes, chi contro la Morlacchi, chi per tutte e due.

Helena Prestes vs Jessica Morlacchi

Quella fra Helena Prestes e Jessica Morlacchi non è stata però l’unica lite di questi ultimi giorni al GF. Anche fra Ilaria Galassi e la stessa Prestes c’è stato un forte alterco, che poteva anche questo sfociare in una aggressione fisica. Quest’ultima per fortuna non c’è stata, ma son volate anche in questo caso parole grosse fra le due inquiline della casa dalla porta rossa.

Ilaria Galassi vs Helena Prestes

Scaletta quindi stravolta quella della puntata di mercoledì 8 gennaio 2025 per il Grande fratello. Questi due episodi evidentemente saranno al centro della puntata prossima ventura del reality show condotto da Alfonso Signorini. Proprio in queste ore si stanno decidendo gli eventuali provvedimenti che verranno presi contro le tre concorrenti di questo Grande fratello.

I provvedimenti e la decisione al pubblico

Ogni ipotesi è sul tavolo, ivi compresa quella di provvedimenti in massa per le tre inquiline. Anche se la soluzione più coerente e salomonica resta quella di metterle al televoto e lasciare decidere al pubblico chi eliminare. L’esito di tale televoto verrà reso noto nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025 del popolare reality show. Ore decisive quindi queste per le tre “effervescenti” concorrenti del reality di Canale 5.