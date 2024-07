Grande Fratello, Karina Cascella non sarà una concorrente (video)

Nella giornata di oggi, il portale ‘Dagospia’ aveva diffuso la notizia del coinvolgimento di Karina Cascella come concorrente della nuova edizione del ‘Grande Fratello‘ in partenza a settembre. Facendo, di fatto, impazzire i telespettatori di Canale 5, nel ricordo delle sue partecipazioni ad ‘Uomini e Donne’ e ‘La Talpa’.

L’ex opinionista del dating show di Maria De Filippi, attraverso una serie di Instagram Stories, ha smentito di aver accettato l’offerta di Alfonso Signorini e della sua squadra di autori a prendere parte alla prossima stagione del reality:

“Mi hanno contattata gli autori del GF, anche nel caso de L’Isola dei Famosi mi avevano contattata davvero tante volte. Sono andata sempre a fare due chiacchiere con gli autori, il cosiddetto provino che non è altro che una chiacchierata con gli autori e con colui che conduce il programma, in questo caso Alfonso Signorini. Al provino erano presenti ovviamente autori che conoscevo già, altri non li conoscevo e sono stati tutti veramente carini. Poi una piacevolissima scoperta che è stato Alfonso Signorini. Non avevamo mai avuto il piacere di incontrarci e sono stata veramente piacevolmente colpita dal fatto che fosse così disponibile e carino, soprattutto genuino. Abbiamo fatto una chiacchierata, veramente bella e lo ringrazio tantissimo, sono rimasta davvero colpita della persona che avevo di fronte è stato veramente positivo”.

Dopo aver ringraziato tutti quelli che hanno fortemente appoggiato la sua candidatura, la Cascella ha spiegato perché non ha deciso di entrare a far parte della rosa dei concorrenti del ‘Grande Fratello’ che, tra qualche settimana, varcheranno la porta rossa di Cinecittà:

“Dopo questa chiacchierata c’è stata la proposta e dopo la mia risposta la trattativa si è interrotta. Lo so ovviamente sembrerà strano, ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa per partecipare ad un programma così popolare in Italia che ti da tante opportunità, non solo a livello economico ma anche per tutto quello che ne deriva dopo dai social, dal lavoro sui social. Io ho dovuto dare una risposta per quanto

riguarda le mie priorità: la mia famiglia la mia attività, la mia bambina, la scuola ovvero il liceo che frequenterà da Settembre, la mia attività. Non entro nel merito della mia risposta ma ho dovuto interrompere il tutto affinché non andasse avanti. Io sono una che poi non lascia una cosa a metà. Se inizio qualcosa non vado poi una settimana in trasmissione e poi dopo 7 – 8 giorni ci ripenso e torno a casa. Sono una che se fa una cosa o la fa bene o per niente”.