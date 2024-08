Lunedì 16 settembre è la data di partenza della nuova edizione del Grande Fratello. Il primo reality show della televisione italiana è dunque pronto a tornare con una location ed un cast nuovi di zecca. Qui su TvBlog vi abbiamo già dato alcuni nomi dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia. In primis Maika Randazzo che sarà nel programma insieme a Lino ed Alessia, tutti e tre provenienti dal successo televisivo dell’estate Temptation island.

Non solo, vi abbiamo svelato anche i nomi di Clarissa Burt e di tre ragazze del varietà di Gianni Boncompagni Non è la Rai, vale a dire Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Oggi però vogliamo fare un post diciamo cosi “al contrario” rispetto a quello che vi abbiamo citato. Ovvero vi daremo due nomi di mancati concorrenti del prossimo Grande fratello.

Ci riferiamo a Francesco Oppini a cui è stato chiesto di partecipare alla nuova edizione del Grande fratello. Anzi, di tornare al Grande fratello, lui che è stato uno dei concorrenti più forti dell’edizione VIP 2020-2021. Programma che abbandonò per sua decisione ad inizio dicembre 2020.

«Ho intrapreso con grande entusiasmo quest’avventura, in cui ho cercato di far capire chi è Francesco. Ho trovato Tommaso con cui è nato qualcosa che va al di là di tutto, ma, da persona decisa quale sono, devo dare priorità al mio affetto a alla mia vita fuori, perché qui non riuscirei a dare più niente».