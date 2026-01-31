Grande Fratello, il cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi

Un ritorno alle origini, molte facce note e un cast che fa già discutere: il reality riparte tra nostalgia e voglia di riscossa

La tempesta mediatica e social che ha investito Mediaset per il caso Signorini non ha frenato la macchina del Grande Fratello che, chiusa l’edizione Nip (o classica come la si vuol definire) di Simona Ventura dell’autunno appena passato, si prepara a rilanciare quella Vip. Non di certo con il direttore editoriale di Chi, ma con Ilary Blasi, che si riappropria così di una sua vecchia postazione, tra le più importanti della sua carriera, quella che di sicuro l’ha consacrata come conduttrice, smarcandola dalla figura di semplice showgirl o moglie di..

Il Grande Fratello dunque s’ha da fare! Non c’è scandalo, scoop, o Corona che tenga e il ritorno alla Blasi, sa molto anche di “ritorno alle origini”. Dietro le quinte, però, il progetto iniziale era molto diverso. E proprio qui si annida la parte più interessante della storia, quella che racconta un’edizione che avrebbe potuto rompere davvero gli schemi e che, invece, sembra essersi fermata a metà strada.

La nuova edizione del Grande Fratello

Il Grande Fratello tornerà in onda a marzo e lo farà con una conduzione che punta sulla sicurezza dell’usato garantito. Ilary Blasi rappresenta un volto familiare per il pubblico generalista e una scelta che strizza l’occhio alla nostalgia. Il mantra ufficiale è sempre lo stesso: rinnovare il format. Ma questa volta il rinnovamento rischia di passare più dal cast che dalla struttura del programma.

Secondo quanto si legge sul sito di Davide Maggio, l’idea originaria, quella che aveva pensato Alfonso Signorni, prevedeva un avvio decisamente inedito: niente debutto classico in prima serata, ma concorrenti già chiusi nella Casa giorni prima, osservati senza filtri e senza presentazioni patinate. Una partenza più cruda, con la diretta continua su Mediaset Extra, pensata per restituire centralità al concetto di “reality puro”.

La novità più interessante, però, sarebbe stata la divisione della puntata in due momenti distinti. Prima il racconto del gioco, poi uno spazio di analisi con giornalisti, opinionisti, esperti e persone vicine ai concorrenti. Un vero talk show parallelo, per approfondire dinamiche e strategie, andando oltre la semplice polemica da social.

E poi il capitolo cast, quello che infiamma sempre il dibattito. Sul tavolo c’era una rosa ampia: 23 nomi principali, più due profili “in bilico” per motivi personali. Un insieme esplosivo di volti storici della tv, personaggi controversi, artisti, sportivi e figure amatissime dal pubblico. Da Walter Zenga ad Alessandra Mussolini, passando per Antonella Elia, Adriana Volpe, Karina Cascella, Rettore e Ilona Staller, la sensazione è quella di un’edizione costruita per far parlare, fin dalla prima settimana.

Accanto a loro, come da tradizione recente, anche una lista di riserve legata al mondo social e della moda, pronta a entrare in corsa o a rimpiazzare eventuali defezioni. La vera domanda, ora, è una sola: con Ilary Blasi al timone, si ripartirà davvero da zero o assisteremo a qualche ripescaggio eccellente dalla gestione precedente? Il Grande Fratello è pronto a reinventarsi ancora una volta.

Elenco del cast originario:

Walter Zenga

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Karina Cascella

Antonella Elia

Adriana Volpe

Marco Berry

Ringo

Anna La Rosa

Rettore

Ilona Staller

Francesca Manzini

Sara Gaudenzi

Antonio Sabato

Andrea De Paoli

Mariano Gallo (Priscilla)

Martina De Ioannon

Gianmarco Steri

Armando Incarnato

Carlotta Ferlito

Monica Contraffatto

Enes Atak

Sahin Vural

Le 9 riserve :

Emanuele Caselli

Cosmary Fasanelli

Megghi Galo

Ibiza Altea (ancora!)

Jhonatan Mujica

Christian Mujica

Barbara Prezja

Alessia Scita

Natalio Simionato