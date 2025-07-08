Grande Fratello Gold: i nomi dei possibili concorrenti (e chi proprio non ha chance)

Chi si aspettava per l’autunno, una sola edizione del Grande Fratello, rimarrà stupito dalla notizia, che in realtà, ce ne saranno ben due. Un raddoppio che appare surreale, visto anche le polemiche dell’anno scorso e la recente diagnosi poco rosea sulla salute dei reality. Tuttavia l’anno è speciale e non si può far finta di niente.

Quest’anno infatti il Grande Fratello compie 25 anni: un traguardo che lo rende tra i più longevi e l’unico a “tenere botta” anno dopo anno, nonostante tutto. Senza soffermarci a pensare se questo sia dovuto al suo fascino naturale o se si tratta di mera e accanita perseveranza degli addetti ai lavori, il pubblico dovrà rimpinzarsi di una portata doppia, in cui spicca un nuovo nome: Grande Fratello Gold.

Dal bacio nascosto sotto le coperte alle liti che hanno monopolizzato i social, Grande Fratello ha riscritto le regole della televisione, influenzando linguaggi, palinsesti e perfino il lessico quotidiano. La versione Gold si candida a condensare questo quarto di secolo in una stagione simbolica: un ponte tra la TV generalista degli anni Duemila e la realtà multi‑schermo di oggi.

Due versioni ricche di grandi novità

Due edizioni in parallelo dunque animeranno il palinsesto autunnale: da un lato la “classica” versione Nip dei volti non famosi. Dall’altro l’inedita formula deluxe pensata per radunare alcuni dei protagonisti che hanno fatto la storia del programma, offrendo al pubblico un viaggio nella memoria ma con le dinamiche di oggi.

A rendere ancora più gustoso l’anniversario ci penseranno due conduttori che non hanno bisogno di presentazioni: Alfonso Signorini tornerà a guidare la squadra “celebrativa”, mentre Simona Ventura si occuperà di scovare nuovi talenti nella versione Nip. La produzione, nel frattempo, mantiene la massima riservatezza sui dettagli del regolamento, lasciando filtrare solo qualche indizio su cast e opinionisti.

Proprio questi indizi alimentano l’attesa: sui social impazzano gli spoiler, si va a caccia del “presunto” gieffino gold. Ma tra conferme a metà e smentite lampo, alcune candidature sembrano più calde di altre, mentre certi ritorni, per ora, restano soltanto un miraggio.

I piani alti di Endemol Shine e Mediaset puntano su concorrenti che abbiano inciso realmente nell’immaginario collettivo, evitando i “professionisti del reality” che saltano da un format all’altro. Il risultato dovrebbe essere un cast di veterani in grado di far scintille, senza rinunciare alla freschezza di dinamiche imprevedibili.

Fra le candidature più insistenti spicca Cristina Plevani, prima vincitrice assoluta del format e reduce dal trionfo all’Isola dei Famosi: sarebbe un doppio ritorno da copertina ma sul tavolo ci sarebbe anche il nome di Sophie Codegoni, pronta a riaprire – televisivamente parlando – il capitolo sentimentale nato proprio fra le mura di Cinecittà. A seguire Dayane Mello, protagonista di un’edizione tra le più discusse e divisive.

Andando a spulciare più attentamente, tra le indiscrezioni spuntano altri nomi cari al pubblico storico: Floriana Secondi, Margherita Zanatta e anche Tommaso Zorzi. Nessuna conferma ufficiale, ma i rumor parlano di trattative in corso. Capitolo forse ancora più delicato è quello delle opinioniste. Le voci parlano di un cambio totale in studio: fuori Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, dentro la coppia Stefania Orlando–Anna Pettinelli. La prima porta con sé l’esperienza di ex gieffina doc, la seconda l’ironia tagliente già mostrata ad Amici. Un binomio che, se confermato, promette fuochi d’artificio nei dibattiti del prime time.

Non tutti, però, avranno il pass per la Casa Gold. Dai corridoi di Cologno filtra la convinzione che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro — coppia chiacchieratissima dentro e fuori il reality — non rientrino nei piani. Stessa sorte per Brando e Raffaella, quasi mai presi in considerazione. E, a dispetto delle speranze social, un ritorno di Luca Argentero appare improbabile: l’attore, oggi lanciatissimo al cinema e in streaming, avrebbe declinato l’invito per impegni artistici.