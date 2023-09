Lunedì sera i telespettatori scoprirono chi ci sarà nella nuova edizione del Grande Fratello, la prima con il mix di concorrenti vip e nip e la prima dopo l’intervento dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi mirato a ripulirlo dagli eccessi trash degli scorsi anni. Intanto, annotiamo il nome di un personaggio famoso che non ci sarà. Si tratta di Francesco Benigno, attore siciliano che ha recitato in molte serie tv Mediaset di successo come Palermo Milano-Solo andata e la saga di Ultimo. Attraverso il suo profilo Facebook, Benigno, negli ultimi tempi visto in tv ad Avanti un altro nei panni del Pentito, ha rivelato di essere stato cercato dal reality di Canale 5. Il 19 agosto scorso ha scritto: “Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi. Che dite ci vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate?“.

Dopo la nascita del figlio terzogenito Giovanni Roderico Tiago, l’attore è tornato ad aggiornare i suoi amici di Facebook in merito alla questione Grande Fratello:

Cari autori del GF grazie per l’offerta, ma rifiuto e mi godo Mio Figlio Adorooooooo

Il no di Benigno non è così scontato, considerando che nel 2005 partecipò alla seconda edizione del reality show La fattoria, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 (fu eliminato nella quarta puntata).

Il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici del Tg5 unica opinionista (al posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti) e Rebecca Staffelli (prende il posto di Giulia Salemi) voce dei social in studio, inizierà lunedì prossimo, 11 settembre 2023. Sin dalla prima settimana il reality prodotto da Endemol Shine Italia avrà un secondo appuntamento nella serata del venerdì.