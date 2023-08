Grande Fratello 2023, i vip che non hanno sostenuto il provino e gli esclusi

Un po’ come accade a Sanremo per la composizione della lista dei Big in gara (con tanto di esclusi), a ridosso della messa in onda del ‘Grande Fratello’, fioccano le dichiarazioni di quelli che hanno sostenuto il provino, di chi non ha preso parte ai casting e, soprattutto, di chi, convinto dei propri mezzi, è dovuto fermarsi ad un passo nel varcare l’ambitissima porta rossa.

Quest’anno l’elenco degli ‘scartati’ è assai lungo a causa (o forse grazie) al clima di austerity voluto fortemente dall’editore per evitare trash e siparietti inaccettabili. Porte chiuse, quindi, ad influencer, professionisti dei reality e content creator di OF.

Grande Fratello 2023: i vip che non hanno sostenuto il provino

Giorgio Manetti, ex protagonista di ‘Uomini e Donne’, raggiunto da TAG24, ha smentito categoricamente di aver sostenuto un vero e proprio provino per entrare nel loft di Cinecittà:

“Non è vero nella maniera più assoluta, non ho voglia di partecipare al GF e non mi interessa. Stimo Alfonso Signorini, c’era stato un incontro per l’edizione del 2020, ma scelsi di non prendervi parte. Lui è sicuramente una bella persona, un bravo professionista, il programma è bello”

Sulla stessa linea, anche Paola Caruso. L’ex Bonas di ‘Avanti un altro’, già naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’ ed ex partecipante de ‘La Pupa e il secchione’ si è sfogata duramente sui social perché, da mamma, non potrebbe mai separarsi dal figlio Michelino che sta affrontando dei problemi di salute:

“Secondo la scienza di alcuni sfigxti (che nemmeno conosco), io avrei tempo di fare i casting quando seguo mio figlio due volte al giorno per la fisioterapia. Sfigxggine infinita. Penso a cercare di far guarire mio figlio non a fare show al GF. Ma come caxxo state messi”

Non ci sarà nemmeno Lucas Peracchi, un passato da isolano e tronista di Maria De Filippi ed un presente da creatore di video amatoriali per adulti:

“Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OF di partecipare a certi programmi, è ridicolo. […] Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social. Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali (Fonte Nuovo)”

Grande Fratello 2023: i vip che non ci saranno

Non parteciperà come gieffina nemmeno Guendalina Tavassi che, solo un mese fa, rispondendo ad una domanda dei propri followers, ha espresso il proprio rammarico per la decisione di escludere un certo tipo di personaggi dal ‘GF’ (“A me non me ne può fregare di meno perché sinceramente ho il mio lavoro. Mi diverto con Instagram, ci lavoro. In televisione se arrivano cose che mi piacciono le faccio, se mi propongono cose che non mi piacciono non le faccio. Non sono mai stata una malata della televisione, ma del Grande Fratello si. È l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash, dai. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”)

Negli scorsi giorni, il blogger Amedeo Venza ha confermato l’esclusione di Federico Nicotera e Matteo Ranieri, provenienti dalla scuderia defilippiana, e di Francesca Cipriani (già vippona di qualche edizione fa e concorrente della sesta edizione nip).

Alberto Dandolo, sul settimanale ‘Oggi’, ha riportato, infine, la bocciatura di Daniel McVicar, l’indimenticato Clark Garrison di ‘Beautiful’ (“La ragione della sua esclusione? Un vecchio (e ormai risolto) contenzioso con la legge italiana…”). Salvo colpi di scena non faranno parte della ‘partita’ nemmeno Arianna David e Justine Mattera che hanno, rispettivamente, alle spalle la partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’ e ‘La Fattoria’.

Grande Fratello 2023: i vip che hanno rifiutato l’ingresso nella casa

Non ci sarà Sara Croce come confermato dalla mamma ai microfoni di TAG 24: “Lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente contattato da Signorini, preoccupato perché mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti. Poi l’hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma. Ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. E’ lei che ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata”.