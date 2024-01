Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, amicizia finita?: “Mi hai stufato, un po’ di lealtà” (video)

Nelle corse ore, il nome di Beatrice Luzzi, protagonista indiscussa del ‘Grande Fratello 2024‘ è finito in tendenza su X. Alla base di questa ‘nomination’ da parte del popolo del web, un’accesa discussione tra l’attrice e Vittorio Menozzi. L’ex protagonista di ‘Vivere’ sembra non aver particolarmente gradito l’avvicinamento tra quello che considerava il suo principale alleato in casa e Perla Vatiero la sua più acerrima nemica.

Dopo una serie di confronti, però, la Luzzi ha sbottato mettendo seriamente in discussione il rapporto con Vittorio:

Luzzi: “Ho detto: “Hai fatto la tua scelta”. Nel momento in cui tu dai attenzioni a Perla e a Greta e tu non mi riservi nemmeno una parola di solidarietà, o di protezione o di attenzione, o di affetto… tu hai fatto una scelta. Nel momento in cui mi scontro con tanta volgarità come quello che ho ricevuto da Perla… tu non hai avuto l’affetto di dirmi una parola su questo tema e ti vedo chiacchierare con Perla e darle il bacino della buonanotte. Tu non solo non ti sei schierato dalla mia parte… ma ti sei schierato dalla loro. Ed è evidente”

Menozzi: “Dare il bacino della buonanotte non vuol dire schierarsi dalla loro parte….”

Luzzi: “Sono due mesi che non vi parlate e vi nominate… è inutile che fai sempre quello che cade dalle nuvole. Mi hai stufato. Perché fai tanto l’intelligente poi quando si tratta di queste cose cadi dalle nuvole. Non puoi dare il bacino ad una che hai nominato la sera stessa che quella mi ha infangato. Non lo fai per una questione di lealtà nei confronti di una persona con cui dormi la notte. Mi dispiace ma non si fa. A Perla non hai mai dato il bacino della buonanotte, non ci hai parlato per due mesi. L’hai nominata per due mesi. E la sera stessa, dopo quella infangatura, le dai il bacino della buonanotte?! Un po’ di lealtà, un po’ di stile. Per lei vuol dire tanto. Lo capisci che mi sputtani? Già hanno fatto questa alleanza su una balla mostruosa che, per me, aveva un significato unitario, un messaggio importante a livello sociale. Tu, di fronte ad una scena del genere, non solo non vieni da me ma le dai il bacino della buonanotte e tu pretendi che io faccia finta di niente?”

Una delle unioni più solide del ‘Grande Fratello’ di quest’anno destinata a finire?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy