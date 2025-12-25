Grande Fratello, una settimana dopo: da Anita e Jonas a Omer e Rasha, come vanno davvero le coppie | Il primo Natale insieme

La finale del Grande Fratello andata in onda giovedì scorso, 18 dicembre, ha chiuso un’edizione NIP tormentata dagli ascolti ma comunque capace di costruire storie forti, in particolare sul fronte sentimentale.

Natale tra le coppie del Grande Fratello

Tant’è che a distanza di una settimana dallo spegnimento delle luci di Cinecittà, le coppie nate nella Casa stanno facendo i primi passi fuori dal perimetro protetto del reality, fra dirette social, paparazzate e – soprattutto – il tentativo di vivere una normalità che il pubblico continua a osservare con curiosità. Ammesso che sotto Natale e in un momento di tale popolarità di normalità si possa davvero parlare.

Se da un lato Anita Mazzotta, vincitrice del programma, e Jonas Pepe restano il punto di riferimento per i fan più affezionati, dall’altro anche la coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari continua a catalizzare attenzione, anche alla luce degli alti e bassi vissuti durante le ultime settimane di gioco. Lontano dal confessionale, a parlare adesso sono soprattutto i loro profili social e i racconti degli insider tv.

Anita Mazzotta e Jonas Pepe, i Jonita tra spaesamento e conferme

Anita Mazzotta ha portato a casa la vittoria e un percorso segnato dal dolore per la scomparsa della mamma e dalla scelta di rientrare in gioco dopo il lutto. Dentro la Casa, passo dopo passo, si è rafforzato anche il sentimento con Jonas Pepe: un rapporto nato con cautela e qualche discussione ma che negli ultimi giorni è diventato via via uno dei fili narrativi centrali di questa diciannovesima edizione.

Fuori dal reality, i due hanno scelto fin da subito di mostrarsi uniti. Video e stories condivisi sulle rispettive pagine social li raccontano complici e innamorati, ma anche comprensibilmente spaesati: il passaggio dalla bolla televisiva al quotidiano – fra interviste, ospitate e nuove opportunità di lavoro – è un salto che richiede tempo. Le voci di una crisi immediata, circolate nei giorni successivi alla finale, sono state di fatto spente dalle immagini che li ritraggono insieme e da messaggi in cui ribadiscono la volontà di darsi una chance vera, senza fretta ma senza nascondersi.

Rasha Younes e Omer Elomari, i Rashmer scelgono la riservatezza

Percorso più accidentato quello di Rasha Younes e Omer Elomari. La loro conoscenza, iniziata tra tanti interrogativi legati anche alla fede e alla riservatezza di lei, aveva subito una brusca frenata poco prima dell’uscita di Rasha dalla Casa, salvo poi riaccendersi con il rientro a sorpresa della gieffina nella semifinale e il bacio che aveva fatto sognare i fan.

Oggi, a distanza di una settimana dalla finale, i Rashmer – stando a quanto riportano blogger e commentatori social – avrebbe scelto una strada diversa rispetto ai Jonita: meno esposizione, più tempo per sé. Salvo poi, poche ore fa, pubblicare sui loro social alcune foto insieme davanti a una tavola natalizia che ovviamente ha scatenato l’entusiasmo dei fan: tanto che al momento l’hashtag #rashmer è in tendenza.

Rasha e Omer continuano dunque a frequentarsi lontano dalle telecamere. Si parla di progetti di viaggio e di qualche giorno di pausa dal clamore mediatico, anche se i due non hanno ancora messo nero su bianco piani a lungo termine.

Il dopo-GF tra aspettative e vita vera

Le storie nate nei reality spesso si scontrano con aspettative enormi e tempi strettissimi. Nel caso del Grande Fratello 2025, però, sia Anita e Jonas sia Rasha e Omer sembrano voler rivendicare un minimo di controllo sulla narrazione: meno etichette, meno pronostici, più realtà. Per le due coppie di fatto questo è il primo Natale insieme.

I prossimi mesi diranno se l’amore nato sotto gli occhi delle telecamere reggerà anche a riflettori spenti, ma intanto – almeno per ora – le coppie simbolo dell’edizione restano in piedi e provano, ognuna a modo suo, a trasformare un copione televisivo in una storia di tutti i giorni.