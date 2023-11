Alex Schwazer attende la sentenza sulla squalifica per doping. In caso di sconto e ammissione alle Olimpiadi, si starebbe pensando ad un’uscita quotidiana che gli consenta di allenarsi in una pista esterna in assoluta solitudine

Grande Fratello, si pensa ad una pista fuori la casa per far allenare Alex Schwazer (Retroscena TvBlog)

Una sentenza sportiva, che però si lega a doppio filo con le questioni televisive. Alex Schwazer attende il pronunciamento della Wada sulla squalifica per doping per sapere se potrà competere alle prossime Olimpiadi in Francia. Una decisione, legata ad uno sperato sconto di pena, che il marciatore altoatesino aspetta nella casa del Grande Fratello, reality a cui sta partecipando dallo scorso settembre.

Nonostante la reclusione, Schwazer effettua allenamenti quotidiani, grazie soprattutto all’utilizzo costante del tapis roulant. Ma in caso di sconto di pena da parte dell’Agenzia Mondiale Antidoping, che potrebbe clamorosamente riammettere l’atleta ai Giochi, è fin da ora necessario immaginare soluzioni da mettere in pratica.

In tal senso, qualora l’avventura di Schwazer al Gf proseguisse senza intoppi, gli autori starebbero valutando l’ipotesi di un’uscita quotidiana che consenta al campione 38enne di allenarsi in una pista esterna, nelle immediate vicinanze, in assoluta solitudine.

Non sarebbe la prima volta di un concorrente che viola l’isolamento previsto dal gioco. Nel 2021, ad esempio, ad Aldo Montano venne concessa la possibilità di uscire da Cinecittà per poter partecipare all’incontro dei medagliati di Tokyo con il Presidente della Repubblica. A Daniele Bossari, invece, sei anni fa fu permesso di presenziare ai funerali dell’amico e agente Franchino Tuzio.

Tornando a Schwazer, nei giorni scorsi Massimiliano Varrese è arrivato persino a proporre uno sciopero della fame collettivo in solidarietà del coinquilino, che da tempo spera in comunicazioni dalla Wada. “Se parte da noi, se facciamo un appello, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente”, ha affermato l’attore. “Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba”.