Grande Fratello 2025, puntata 13 gennaio: Helena eliminata, Jessica torna in visita nella casa per affrontare Luca Calvani

Signorini inizia la puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025 riassumendo quanto successo la scorsa settimana e si collega con i cinque concorrenti che rischiano l’eliminazione: Luca, Tommaso, Helena, Shaila e Ilaria. Ci sarebbe dovuta essere anche Jessica Morlacchi ma ha fatto armi e bagagli la scorsa settimana, salutando tutti e abbandonando il programma. Ma stasera è già pronta a tornare per confronti vari ed eventuali con gli ex compagni di reality.

“A me rivedere quelle immagini procura un senso di disagio” commenta il conduttore.

Ovviamente dopo averle rimandate in onda.

Jessica abbandona il Grande Fratello e poi ci torna (in visita)

Dopo aver platealmente abbandonato il programma, Jessica torna esattamente la puntata dopo per un confronto prevedibile come il sole che sorge e tramonta ogni giorno. Lorenzo, intanto, definisce Luca, Amanda e Javier come vassalli di Helena. Luca replica: “Credo che Jessica abbia capito di prendere la palla al balzo. Era molto in sofferenza“. Eva Grimaldi assicura che la Morlacchi voleva uscire già prima di Natale.

Jessica entra in casa per parlare da sola con Helena. “Vedere questo video m’ha fatto molto male, questa non è la Jessica che è entrata a settembre” parla la Morlacchi, in terza persona. Dice di essere caduta in una trappola e di non essere riuscita a resistere alle sue provocazioni. E ribadisce di essere felice di non aver reagito (al lancio del bollitore, per capirci): “Le cose che ho detto le penso“. Helena chiede scusa, dicendo che non voleva uno scontro.

“Il mio fallimento è aver fatto uscire la parte più brutta di Jessica” ha continuato la Morlacchi parlando di se stessa. Metà del suo cuore è dentro la casa e non sa se rifarebbe la stessa scelta della scorsa puntata. Pero ribadisce che lei, a differenza di Helena e Ilaria, non ha mai alzato le mani durante il programma.

Dopo l’incontro con Helena, Jessica incontra anche Luca Calvani con il quale si era allontanato negli ultimi tempi per il suo avvicinamento a Helena. Luca dice che ad ogni bivio non si è fidata di lui. Poi i due si incontrano e Jessica lo affronta: “Il pubblico ha visto tutto, anche i pezzi di scottex che giravano tra i letti”. E lo accusa di averla illusa e di aver voluto creare un teatrino appositamente: “Strusciandoti apposta contro di me”.

Signorini interviene sottolineando che il pubblico l’ha salvato. Luca “Sei tu che hai violato la mia privacy”. La Morlacchi dice che era entrata nel letto da poco mentre “Luca si sta facendo i cavoli suoi sotto il piumone”. Io non dico altro, voi pensate quello che credete e forse avete proprio capito.

Torna in studio verso mezzanotte e mezza, Jessica prende parola solo per dire a Luca, ancora una volta, che è un falso. Critica Amanda e saluta con affetto solo Mariavittoria.

Il ritorno delle Monsé (aridaje)

Mentre in testa a tutti risuona la frase “Ciao, Danny. Vieni a giocare con noi? Vieni a giocare con noi, Danny? Per sempre…”, ecco riapparire le Monsè.

“Pensavate di esservi liberate di noi!” esclamano entrando in casa davanti alle Non è la Rai. “A furor di popolo eccoci qua”. Di quale popolo non è stato specificato ma va bene così. Maria vuole fare lezioni di bon ton alle due ragazze.

Si parla di anoressia (!!!) perché Ilaria ha detto che la figlia 18enne della Monsé che aveva la ‘pancetta’ e Ilaria viene accusata anche di questo. E Signorini consiglia pure di fregarsene e mettere comunque il bikini. “Possiamo andare avanti?” è il pensiero costante in questi minuti. Invece no, prima c’è Il ballo del Qua Qua ballato da tutte e 4.

Helena Prestes eliminata nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025

I quattro concorrenti a rischio eliminazione vengono chiamati in studio per scoprire il verdetto. Tutti dicono di essere emozionati. Dopo Luca Calvani, il secondo a salvarsi è Tommaso. Continua il gioco – come terzo nome svelato – anche Ilaria.

La puntata poi continua con lungaggini varie ed eventuali per arrivare al verdetto, svelato appositamente tardissimo. Prima c’è sta una sorpresa di Zeudi che ha rivisto sua madre, poi una clip riassuntiva della storia d’amore tra Shaila e Lorenzo e l’incontro di Helena con Nikita (come anticipato in anteprima da noi di TvBlog).

A 00.45 ed essere eliminata è Helena. “Una eliminazione per molti inaspettata” commenta Signorini. “No” commenta giustamente Cesara.

Qui sopra faccia di Jessica quando ha sentito dell’eliminazione di Helena. Se non se ne fosse andata la settimana scorsa, forse avrebbe pure vinto il televoto…

Pamele e Javier immuni dalla casa. Cesara salva Luca Calvani perché “le condizioni non c’erano dall’inizio con Jessica”. Beatrice, invece, salva Zeudi.

(in aggiornamento)