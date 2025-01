Dopo l’effervescente puntata di settimana scorsa, stasera in prime time, subito dopo l’imperdibile puntata del lunedì di Striscia la notizia torna il Grande fratello. Dopo le nomination decise d’ufficio dal GF per Helena e Ilaria a cui si sono aggiunti Luca, Shaila e Tommaso, stasera ci sarà l’esito del relativo televoto. Jessica Morlacchi invece, pur essendo pure lei messa d’ufficio in nomination come è noto ha voluto lasciare la casa dalla porta rossa.

Grande fratello, grandi polemiche, stasera se ne discute ancora

L’ha lasciata con tutte le polemiche che sono seguite a seguito dei confronti avvenuti nel corso della scorsa puntata del varietà di Canale 5. L’emissione di questa sera dunque sarà incentrata su queste nomination e sulla conseguente uscita di un nome “importante” dalla casa del Grande fratello.

Prima dell’esito del televoto ci sarà però tempo di ulteriori discussioni ed approfondimenti sulle dinamiche e sugli strascichi provocati da tutto ciò che è successo mercoledì scorso. Per approfondire questi temi ospite della puntata di questa sera ci sarà una vecchia conoscenza del reality show di Canale 5. Jessica Morlacchi poi tornerà nella casa stasera per degli interessanti faccia a faccia con i suoi ex colleghi.

Nikita Pelizon stasera al GF

Si tratta di Nikita Pelizon, già vincitrice del Grande fratello Vip 7, grande amica di una delle protagoniste dei fatti che hanno tanto fatto discutere nella scorsa puntata del GF. Stiamo parlando di Helena Prestes, fra le candidate ad uscire stasera. La Pelizon per altro, da buona amica di Helena, in queste ore si è impegnata sul web a sostenere l’amica Helena affinché non uscisse dal reality show.

Ricordiamo che Nikita ed Helena hanno preso parte ad una edizione di Pechino express, quella del 2022. Puntata quindi molto ricca di situazioni, discussioni e rivelazioni quella di stasera del GF. Naturalmente il punto centrale di stasera sarà l’esito del televoto e su chi uscirà fra Helena, Ilaria, Luca, Shaila e Tommaso. Appuntamento dunque a stasera a partire dalle 21:30 circa subito dopo l’imperdibile appuntamento con Striscia la notizia.