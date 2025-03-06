Grande Fratello 2025 anticipazioni spoiler puntata stasera 6 marzo

Stasera, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico?

Durante la serata i concorrenti saranno convinti di fare le normali nomination ma, invece, daranno il via a un meccanismo che porterà, nella prossima puntata, alla proclamazione del terzo finalista.

Shaila, ancora in crisi a causa della consapevolezza dei limiti del suo rapporto con Lorenzo, riceverà la visita della mamma Luisa che ha bisogno di dirle cose importanti.

Mariavittoria, nel corso di questi sei mesi, ha sempre dato l’impressione di essere una professionista e donna risolta. Negli ultimi giorni, invece, si aperta e ha raccontato le sue fragilità. Questa sera, la concorrente riceverà una commovente lettera dal fratello, con il quale non è in ottimi rapporti.

Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

I primi due finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello 2025 puntata 6 marzo, dove vederla in diretta tv e live streaming

La nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”