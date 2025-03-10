Grande Fratello 2025 anticipazioni puntata stasera 10 marzo in diretta
Anticipazioni, spoiler, eliminato, terza finalista, nominati, diretta streaming, replica, sorprese puntata Grande Fratello 2025 del 10 marzo
Stasera, lunedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello 2025”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.
A poche ore dalla diretta, attraverso il comunicato stampa ufficiale diramato da Mediaset, filtrano le prime anticipazioni su quello che vedremo in trasmissione. Ecco a voi il ricco menù del nuovo appuntamento più atteso della settimana dai fan del ‘GF’:
Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi sarà la prossima finalista tra Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma?
Lorenzo Spolverato è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza.
Infine, Chiara sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare il fratello gemello Stefano al quale è legata da un rapporto speciale.
Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?
I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.
I primi due finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.
Grande Fratello 2025 puntata 10 marzo, dove vederla in diretta tv e live streaming
La nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.
Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”