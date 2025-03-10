Stasera, lunedì 10 marzo, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello 2025”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

A poche ore dalla diretta, attraverso il comunicato stampa ufficiale diramato da Mediaset, filtrano le prime anticipazioni su quello che vedremo in trasmissione. Ecco a voi il ricco menù del nuovo appuntamento più atteso della settimana dai fan del ‘GF’:

Questa sera l’importante verdetto del televoto. Chi sarà la prossima finalista tra Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma?

Lorenzo Spolverato è in un momento di crisi profonda e questa sera la mamma tornerà in Casa per dargli forza.

Infine, Chiara sarà la protagonista di una dolce sorpresa: potrà riabbracciare il fratello gemello Stefano al quale è legata da un rapporto speciale.

Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Chiara Cainelli, influencer e modella, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Mariavittoria Minghetti, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

I primi due finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello 2025 puntata 10 marzo, dove vederla in diretta tv e live streaming

La nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”