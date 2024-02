Il gossip è stato svelato in diretta da Rebecca Staffelli durante la puntata del Grande Fratello di San Valentino, in onda su Canale 5.

La puntata di San Valentino del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5, è stata ovviamente all’insegna dell’amore. Per i fan indomiti di Mirko e Perla, Mirko è entrato nella casa come ospite proprio per favore un chiarimento (si spera, definitivo) con la sua ex fidanzata mentre un’altra concorrente di quest’edizione, Anita, ha rivisto il fidanzato dopo molto tempo.

Anche un’altra coppia, però, si è formata grazie a quest’edizione del Grande Fratello, seppur fuori dalla Casa.

Rebecca Staffelli, infatti, durante la diretta, ha svelato di aver ricevuto una segnalazione riguardante un’ex concorrente di quest’edizione, vista nei pressi di Monza, in compagnia di un ragazzo:

Vi do un indizio: si trova in studio. Un altro indizio: il suo nome inizia con la M.

Scartata l’ipotesi Marina Fiordaliso, la concorrente rimasta risponde al nome di Monia La Ferrera, tra l’altro, ex fidanzata di Massimiliano Varrese con cui c’era stato anche qualcosa di simile ad un riavvicinamento all’interno della Casa.

Poco dopo, Rebecca Staffelli ha svelato un altro dettaglio non di poco conto perché il nuovo fidanzato di Monia La Ferrera è il fratello di una concorrente tuttora presente in casa, Greta Rossetti, di nome Joseph.

In studio, Monia ha confermato la frequentazione:

Scoprite tutto, ma come fate? Confermo tutto, è reale. Non c’è niente da nascondere. La colpa è vostra, avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita io, lui ha fatto la sorpresa a Greta e ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine.

Alfonso Signorini, incredulo, ha commentato così:

Un altro palo per Massimiliano! Io ero convinto che stavi insieme con lui. Massimiliano continua a parlare di te.

Poco prima, Monia aveva dichiarato che il ritorno di fiamma con Massimiliano Varrese si era spento già all’interno della Casa:

Abbiamo chiarito la nostra situazione prima di uscire.

Gli autori, poco dopo, hanno invitato Alfonso Signorini a comunicare la bella notizia a Massimiliano Varrese ma il conduttore non se l’è sentita.

Signorini sta perdendo colpi…