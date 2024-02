Tempo di ritorni al Grande Fratello 2024. Nel corso della puntata di stasera, 12 febbraio 2024 (qui la diretta), il conduttore Alfonso Signorini ha fatto un annuncio importante: Mirko Brunetti rientrerà nella Casa.

Nella prima ora di programma ha tenuto banco infatti ancora la telenovela Mirko – Perla. Signorini aveva parlato con la ragazza, che aveva confessato di sentire un vuoto dopo l’addio al gioco da parte di Brunetti: “Penso a Mirko, mi manca tantissimo. Ho bisogno di avere una risposta definitiva”.

Il conduttore le ha chiesto anche in maniera un po’ arzigogolata se fosse intenzionata a tornare con lui. La ragazza gli ha risposto: “Se capirò che è l’uomo della mia vita, sì, mi vorrei sposare e avere dei figli”.

Il direttore di Chi ha detto: “Allora, amici, non ho detto nulla a lei (Perla, ndr) ma ho in serbo una sorpresona per tutti perché mercoledì è San Valentino e noi potevamo avere un San Valentino senza Mirko che entra in casa per qualche giorno e starà 3-4 giorni a godersi Perla? Eh? Tutti quanti appuntamento a mercoledì, che entrerà nella Casa e avranno modo finalmente di chiarirsi e di guardarsi negli occhi. Senza orologio, perché insomma, in 3 o 4 giorni ci sarà modo di guardarsi o di capire che cosa potranno costruire insieme”.

Alfonso Signorini ha ironizzato sulla vicenda: “Io non posso più andare al supermercato, mi facevo le mie code tranquillo alla Carrefour, e adesso tutti mi chiedono di Perla e Mirko!”.

In realtà solo la scorsa settimana ha avuto luogo l’ennesimo confronto tra Brunetti e Vatiero. Nel corso di questo colloquio era emerso che una piccola fiamma ardeva ancora in loro.

Viene da chiedersi se questa trovata da parte del programma di Canale 5 rimetterà sui giusti binari il rapporto tra Mirko e Perla oppure si rivelerà l’ennesima trovata per allungare il brodo del già lunghissimo reality show.