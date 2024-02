Grande Fratello, puntata del 19 febbraio 2024 in diretta: cast, concorrenti e opinionisti e cosa succede minuto per minuto su tvblog.it

Questa sera, lunedì 19 febbraio 2024, su Canale 5, andrà in onda la trentasettesima puntata della diciassettesima edizione del Grande Fratello, reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista, e di Rebecca Staffelli.

Il reality show, prodotto da EndemolShine Italy, va in onda in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali. Sulle reti Mediaset, durante il giorno, invece, vanno in onda una serie di strisce quotidiane dedicate al reality. Per quanto riguarda la diretta, invece, il GF si può seguire principalmente su Mediaset Extra (dalle 9 del mattino alle 2 di notte) e su Mediaset Infinity.

Grande Fratello 2024, puntata 19 febbraio: anticipazioni

Ancora Perla e Mirko al centro della puntata di stasera. Lui ha lasciato la Casa e, questa sera, potrà tirare le fila della temporanea convivenza con Perla.

Giuseppe Garibaldi, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, rientra in gioco.

Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto in un clima disteso e tranquillo. Solo la nuova entrata Simona è stata sotto accusa per il suo carattere forte e senza filtri e non tutti sembrano apprezzarlo.

Una sorpresa per Stefano: potrà riabbracciare la mamma Carla, la persona che più gli è stata accanto nella vita.

Dopo il San Valentino da sogno vissuto nella suite, questa sera una nuova sorpresa per Letizia e Paolo.

Infine, al televoto Beatrice, Grecia e Sergio. Chi si salverà?

Grande Fratello 2024, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Alessio Falsone, imprenditore e allenatore, Anita Olivieri, marketing manager, Beatrice Luzzi, attrice, Federico Massaro, modello, Giuseppe Garibaldi, collaboratore scolastico, Grecia Colmenares, attrice, Greta Rossetti, imprenditrice, Letizia Petris, fotografa, Marco Maddaloni, judoka, Massimiliano Varrese, attore, Paolo Masella, macellaio, Perla Vatiero, imprenditrice, Rosy Chin, chef, Sergio Maria D’Ottavi, imprenditore, Simona Tagli, showgirl, e Stefano Miele, stilista.

Grande Fratello 2024, puntata 19 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello 2024 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5. La puntata sarà visibile anche in streaming, su Mediaset Infinity.

