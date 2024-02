Grande Fratello 2024, lo sfogo di Beatrice Luzzi: “Sono al limite. Non ne posso più” (video)

Dopo lo scontro molto acceso con Massimiliano Varrese, durante la trentaquattresima puntata del ‘Grande Fratello 2024’, Beatrice Luzzi, nel segreto del confessionale, ha avuto un brutto momento down tanto da manifestare, ad Alfonso Signorini, la volontà di abbandonare la casa (Qui, il video):

Luzzi: “Vorrei che il pubblico riflettesse su quello che vede il giorno e non durante la puntata. I video che si mostrano in puntata sono uno su quindici. Nel senso che i ragazzi parlano continuamente di me ed io ho parlato quella volta di Massimiliano… e poi, chiaramente va in onda solo quello. Hanno parlato, per mesi, di me, parlando di strategie per eliminarmi. Dicendo le peggio cose. Io ho detto non equilibrato ad uno ed individualista all’altra. Non mi sembrano cose gravi ma dati di fatto. Poi, ho detto, un altro napoletano perché sono personalità forti. Ed è un complimento. Si sa che io amo Napoli e canto sempre canzoni napoletane”.

L’attrice non ha affatto gradito che, nelle clip di puntata, vengano mostrate solo le immagini di scontro con i compagni che, a suo dire, acutizzerebbero i conflitti interni e le ostilità nei suoi confronti:

Luzzi: “Io ho dato tanto. Credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando soltanto le cose che non vanno, rispetto a tutto quello che faccio di bello o quello che fanno di male loro, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire da questo programma, ci state riuscendo. Sono al limite”.

Beatrice Luzzi vuole lasciare il Grande Fratello 2024? La reazione di Signorini

Il padrone di casa cerca di far sentire le proprie ragioni. L’ex Eva Bonelli di ‘Vivere’, solo stasera, è risultata la più votata dal gruppo. Ha chiesto ai telespettatori di votarla per farla uscire definitivamente dal gioco già la prossima settimana:

Signorini: “Sei una persona rispettabilissima, sicuramente una gran brava persona, una donna intelligente, autonoma intellettualmente. Non hai bisogno di approvazioni. Segui la tua linea, quella che ti ha portato fino a qui. E giustamente. Non sai solo argomentare ma sai dimostrare, in termini concreti, quello che dici. Questo è un valore immenso per questo programma. Ti sto spiegando il motivo per cui mi sono esposto per te anche se un conduttore non dovrebbe farlo. Riconosco, però, che, a volte, sai portarmi all’esasperazione. Perché sei troppo egoriferita. Questo porta la gente ad avere, con te, una relazione tossica. Non mi piace, per esempio, quando ripeti sempre le stesse cose come un mantra. Se andiamo a vedere tutto il girato di questo programma, la guerra è quasi alla pari. Anche tu ti sei espressa in termini poco eleganti e affettuosi nei confronti degli altri inquilini.

Se hai una grande personalità ti chiedo anche di guardare le esigenze delle altre persone. Da parte mia ti prometto che sarà mia volontà mettere in evidenza anche questi momenti costruttivi del tuo carattere. Prendo io questo impegno e lo dirò anche alle persone che lavorano con me. Però ti chiedo di avere una maggiore capacità di ascolto, a guardare gli altri ad un livello più paritario. Devi lavorare anche tu sul tuo carattere”.

La Luzzi, però, sembra abbastanza sicura il proprio viaggio, all’interno del ‘Grande Fratello’, stia giungendo al limite:

“Facciamo che esco anche io come Fiordaliso e voi continuate il programma. Sfido chiunque ad affrontare cinque mesi, ogni puntata che mi fate affrontare e, poi, stare in buoni rapporti con le persone con cui vivo. Al di là di quello che faccio, il fatto che abbia un ruolo così forte mi rende di fatto antipatica. Sono cinque mesi che mi sento dire le peggio cose. Fuori ho una famiglia, una mamma, ho avuto un lutto grave… Non sto qui a prenderlo in quel posto ogni puntata per tre quarti della puntata. Non ne posso più, non ce la faccio più ho i miei limiti. Soprattutto impostato in questo modo. Si può fare un’analisi delle altre persone con termini in italiano?”

Ci sarà un ripensamento?