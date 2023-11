“Questa sera entrerà Perla come concorrente“. Questa frase è stata pronunciata circa 20 volte nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello 2023. Fin dall’anteprima, l’ex fidanzata di Mirko, è stata promessa come nuovo ingresso imminente. E “Fra poco entra Perla” è diventato il nuovo “Da lunedì dieta“. Rimandato e rinviato una decina di volte…

Ad ogni blocco, prima di ogni pubblicità, ad ogni rientro in diretta, il fantasma dell’ex veniva ricordato ai telespettatori, trasformando curiosità in uno sfinimento non indifferente. Perché, nel mentre, si parlava di tutt’altro. Dalle discussioni tra Anita e Beatrice al verdetto di Alex Schwazer ancora escluso dalle prossime olimpiadi. L’abbandono improvviso di Giampiero Mughini è stato annunciato e si è svolto in una decina di minuti. Perché? Perché “fra poco arriva Perla“. Nel mentre su Rai 2 Sinner aveva iniziato e vinto la partita.

Alla fine Perla è entrata veramente al Grande Fratello 2023 con uno stratagemma ideato per non creare sospetti. Hanno radunato tutte le donne della casa millantando l’ingresso di un possibile manz0 all’interno del reality show e, invece, NIENTE, hanno visto arrivare Perla, tutta vestita in blu. Gioia, gaudio, risate, abbracci, urla, un caos totale mentre i ragazzi erano chiusi in camera. E, armati di tappi per le orecchie o con la musica dei Black Sabbath in sottofondo, unico modo plausibile per non far sentire tutto il casin0 che stava avvenendo in salone.

Poi, dopo tre ore di attesa e l’ingresso millantato più volte di Perla, è nato il dubbio improvviso. Come fare una sorpresa a Mirko, il suo ex fidanzato? E allora via di grandi idee. “Nasconditi dietro al divano!“, “No dietro la poltrona!“. “Anzi no, sotto al tappeto!“. “Perla, arrampicati sul lampadario e salta giù“. Una serie di opzioni che creavano una sensazione cringe allo spettatore. Per non destare sospetti (!), qualcuno ha anche creato una sorta di muraglia cinese di pouf alta 2 metri. A quel punto Mirko avrebbe pensato a due opzioni: la presenza di Perla o l’agguato di un sicario.

L’incontro tra i due ex finalmente c’è stato mentre Alfonso Signorini gongolava, in studio, divertito, continuando a chiamare Perla… Greta.

Con la differenza che una era nella Casa del Gf, l’altra a casa sua.

Nel corso della ventesima puntata, abbiamo assistito anche allo svelamento delle due concorrenti preferite da parte del pubblico. Se una era ovviamente Beatrice, a sorpresa, è risultata anche Anita come più votata. Un verdetto sorprendente che ha portato Garibaldi a commettere nuovamente l’ennesimo passo falso. Se ha assistito al verdetto di Beatrice con un sorriso che solitamente accompagna un volto dopo la frase “Scambiatevi un segno di pace“, al nome di Anita come preferita, ha invece reagito in maniera decisamente sobria.

Più o meno così:

A fine puntata, per lui, un’altra sorpresa. Una maglia della Reggina con il numero 1 stampato e un video da parte di tutti i giocatori della squadra di calcio. Per Giuseppe un tifo assoluto.

“Arriva in finale, te lo meriti, il numero 1 sulla maglia sperando sia la tua posizione in finale, ti aspettiamo, forza Giuseppe! Giuseppe uno di noi! Giuseppe nuovo guru! Giuseppe Hip hip urrà!”

Lui ha ringraziato, occhi lucidi, quasi incredulo.

Per poi ammettere che è juventino.

N.B. Ciro finisce nuovamente in nomination. Mentre continua a ripetere, quasi con aria catatonica, di essere insonne, di non riuscire a dormire, chiedendo di uscire con il Codice Morse, vince puntualmente ogni televoto. Se Grecia ringrazia commossa, ad ogni salvataggio, Ciro ascolta il suo nome pronunciato da Signorini con lo stesso entusiasmo di chi sta firmando una raccomandata dell’Agenzia delle Entrate o di chi scopre che deve pagare alla romana una cena di aragoste e champagne mentre si gusta una pizza margherita.