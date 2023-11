Giampiero Mughini si ritira dal Grande Fratello

Giampiero Mughini, a sorpresa, ha lasciato volontariamente la Casa del Grande Fratello, nel corso della ventesima puntata, in onda su Canale 5.

Lo scrittore, giornalista e opinionista, infatti, deve completare e consegnare il suo nuovo libro entro la fine dell’anno, da qui, quindi, nasce l’esigenza di dover lasciare il programa.

Mughini, dopo un breve colloquio con Alfonso Signorini, che non ha fatto nulla per trattenerlo e che, anzi, si è detto stupito per la sua lunga permanenza nel reality, ha comunicato personalmente la decisione agli altri inquilini:

Premesso che le mie sono inezie e briciole su un piatto rispetto al discorso di Alex, sono qui purtroppo non a pronunziare una di quelle battutacce che mi vengono facili facili ma fare un discorso per me rigato di lacrime ossia comunicarvi che tra pochi istanti, lascerò questa dannatissima Casa, assieme portentosa e lancinante, dove voi avete tollerato col sorriso sulle labbra il fatto che io non cucinassi un uovo sodo che fosse uno. Questa decisione dolorosa è dovuta, per il 25%, ad una sorta di vigliaccheria che è sopravvenuta in me, dopo un mese in cui io non ho i miei 5 quotidiani al giorno, in cui sono amputato della mia biblioteca, in cui da casa mia, da Michela e dai miei due figli a 4 zampe, proviene un totale silenzio. Ma per il 75%, me ne vado per il fatto che per me, negli ultimi 35 anni, sono stati decisivi i libri che ho scritto, sono stati quei libri a tessere l’ossatura di quello che sono e c’è un libro che, per contratto, devo consegnare a fine anno, un libro per il quale devo ancora scrivere una parte difficile e non so ancora come. Non posso rinunciare a questo libro. Un libro, per chi scrive, somiglia molto ad un bimbo che una donna porta in grembo e io sono all’ottavo mese. Vi chiedo scusa. Tutti voi siete attesi a casa mia.