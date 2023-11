Grande Fratello 2023, sedicesima puntata: opinioni e commenti, il riassunto in chiave ironica

A pochi giorni da Halloween è tornato il Grande Fratello 2023 con la sua sedicesima puntata. E la diretta è iniziata proprio con la clip sulla festa in casa del 31 ottobre scorso, con tutti gli inquilini vestiti a tema, tra clown e mostri vari entrati in casa per rallegrare il clima e fare qualche scherzone (!!!). Le conseguenze evidenti sono state principalmente due: Rosy ha iniziato a strillare senza motivo, continuamente, senza un senso, raggiungendo ultrasuoni tali da far sembrare dei sussurri il tono medio dei dialoghi di Giselda. Nel mentre, quest’ultima ha spaventato a morte le comparse mascherate invitandole in montagna. Il suo “Volete venire nel Monte Grappa?” è alla pari dell’inquietante frase “Vieni a giocare con noi?” delle gemelline di Shining.

Subito dopo questa innocua clip sulla festa di Halloween, sempre più di moda anche in tutta Europa, non potevano mancare i rimbrotti di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Anche loro, come Mario Giordano di nota memoria, non sono fan della festa “che noi abbiamo importato dall’America“, quanto ci mancano le caldarroste che noi mangiavamo ai tempi, per noi che senso ha Halloween, non ci sono più le mezze stagioni, una rondine non fa primavera, non me lo dica signora mia. Insomma, un po’ di luoghi comuni esattamente pochi secondo dopo… la clip… sulla festa di Halloween. Ok…

La strigliata ai concorrenti del Grande Fratello 2023

Ormai stremati da 16 puntate incentrate su Beatrice Luzzi, tutti ormai hanno compreso che metà dei concorrenti all’interno della Casa si dividono la giornata tra pennichelle in giardino, pranzi e cene da preparare, qualche sbadiglio e sigaretta in compagnia. Pure Fiordaliso, per settimane in versione “dama della carità” tra parole buone per tutti e abbracci consolatori, si è sc0glionata e ha iniziato a sottolineare come tutti i concorrenti giovani siano vitali quanto un bonsai di plastica.

Durante lo sfogo della cantante, probabilmente gli autori, dietro il glass, hanno iniziato a stappare champagne, ballando un trenino sotto le note di “Maracaibo“.

Si è stufata dei piagnistei di Letizia (da più di due mesi “in crisi” col fidanzato), di Paolo -interessato a lei- silenziosamente accanto da 8 settimane, in attesa che lei faccia chiarezza.

Qualsiasi essere umano anche di infinita pazienza avrebbe dirottato le sue attenzioni altrove o avrebbe chiesto una risposta. Lui no, fermo e risoluto, immobile come una guardia reale inglese con 38 gradi al sole.

“Arriverò a delle risposte” ha provato a replicare lei mentre Signorini, esasperato, le ha replicato:

“Qua siamo al Grande Fratello, non possiamo aspettare anni”

Come a dire, datti una mossa. Perché, cosa ormai più chiara della passione di Giselda per la montagna, è che all’interno del programma mancano le dinamiche. Qualsiasi. Basterebbe anche il dramma di una tinta sbagliata, di doppie punte dei capelli o del sale al posto dello zucchero nel caffè per poter dare vita a un blocco.

Eppure, manco quello.

“Soppesiamo i nostri sentimenti e le nostre emozioni” ha replicato a sua volta il macellaio Paolo, mani giunte e l’espressione serafica di chi è a due passi dall’altare per prendere la Comunione.

“Vi invito alla leggerezza” ha pregato Signorini, prima di affrontare un nuovo argomento: le tensioni tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi.

Dopo una clip con le lamentele di lui e alcune offese nei confronti dell’attrice, il giovane calabrese ha provato a difendersi, inanellando una serie di frasi senza senso compiuto, con giustificazioni varie ed eventuali, ad un passo dal gridare -come alle elementari- una scusa plausibile per uscire dall’imbarazzo, in stile:

“Maestra, maestra, il gatto mi pesta!”

A iniziare a dare la famosa leggerezza implorata da Signorini ci ha subito pensato Cesara Buonamici con una bella citazione del Vangelo secondo Matteo con la frase “Se è si è sì, se è no è no”.

Che alle 22.30 di un giovedì sera, è quello a cui tutti pensavano.

La ‘battutaccia’ di Mughini

Giampiero Mughini si è trasformato, in pochi minuti, da zio ideale, saggio scrittore e oratore affascinante, al più nominato all’interno della casa del Grande Fratello 2023. Il tutto è nato per una frase infelice pronunciata dall’uomo nei confronti di Angelica, concorrente del reality show, durante la serata di Halloween. Questa:

Giampiero mughini anni 82 si permette di dire ad Angelica Baraldi di 26 che ha"un futuro da zoccola"oltre a denigrare costantemente dal suo ingresso l'abbigliamento Angelica. In sta edizione costantemente viene lesa l'immagine di una donna. Non va bene tutto ciò! #GrandeFratello pic.twitter.com/piRvhGDw0c — gioconda2.0 (@Giorgia88162189) November 1, 2023

Il termine “z0cc*la” usato da Mughini, chiaramente scherzoso ma fuori luogo, non è passato inosservato -soprattutto sul web- e inizialmente non gradito anche dalla stessa concorrente a cui era destinata la riflessione. Ma questa sera, dopo aver tirato fuori l’argomento, tutti i concorrenti hanno modellato la propria espressione del volto con stupore e accusa. Lo stesso scrittore, convinto di aver già chiarato ai tempi con Angelica, si è ritrovato travolto da un ciclone improvviso di indignazione ed è stato nominato da quasi tutti i concorrenti, da qualche passante in zona Cinecittà, dal portiere di un albergo vicino e pure da chi non stava seguendo la puntata ma, comunque, l’ha nominato.

“La lingua non ha le ossa ma può spezzare le ossa” è stato il commento di Rosy nel fare la sua nomination contro Mughini.

Conoscevo tante abilità della lingua ma questo proverbio non lo avevo mai sentito prima d’ora.

Poco dopo l’ho capita, comunque. La riciclerò (forse).

Proprio questa sera, quando Mughini era diventato “il facile bersaglio delle nomination”, Cesara Buonamici ha dato le due immunità a Beatrice e Grecia.

Completamente inutili, visto l’andazzo, perché nemmeno il mio gatto le avrebbe nominate, questa volta.

“Mai nella mia vita sono stato offeso, sono stato accusato di non saper usare la lingua italiana. Una battutaccia da due soldi. Mi ero chiarito con la mia adorata Angelica. Non poteva essere fraintesa in nessun modo, maniera, e mai avrei voluto offendere una persona a me cara”

Queste le parole di un Giampiero Mughini che immaginavo già salutasse tutti, scardinando la porta rossa, prendendosela in spalla e tornando a casa in 3 minuti e 21 secondi, dopo questo improvviso caso.

Invece, per ora, è ancora lì.