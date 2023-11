Grande Fratello 2023, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, giovedì 2 novembre, in prima serata, su Canale 5, con l’imperdibile sedicesima puntata. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

GRANDE FRATELLO 2023 ANTICIPAZIONI PUNTATA STASERA 2 NOVEMBRE

Una serata piena di sorprese quella di questa sera per gli inquilini della Casa: Ciro riceverà la visita della fidanzata Federica con cui condivide la vita da ben 12 anni. Ma non sarà l’unico incontro della serata, anche per Rosy e Giselda il Grande Fratello ha in serbo qualcosa…

La liason tra Giuseppe e Beatrice sembrava essersi conclusa ma il ragazzo non si capacita di essere stato scaricato ed è tornato alla carica. A smuoverlo anche un moto di gelosia nei confronti di Massimiliano che da acerrimo nemico della Luzzi è diventato sorprendentemente il suo più grande complice.

Prosegue il soggiorno di Giampiero nel loft di Cinecittà che negli ultimi giorni ha avuto degli attriti con alcuni dei coinquilini.

Al televoto sono finiti Alex, Beatrice, Fiordaliso e Giselda: chi sarà il preferito del pubblico?

GRANDE FRATELLO 2023: CONCORRENTI

I concorrenti ancora in gioco sono: Alex Schwazer (marciatore), Angelica Baraldi (account manager), Anita Olivieri (comunicazione ed eventi in un’azienda del settore automobilistico), Beatrice Luzzi (attrice e regista), Ciro Petrone (ex concorrente di Temptation Island), Fiordaliso (cantante), Giampiero Mughini (giornalista e opinionista), Giselda Torresan (operaia), Giuseppe Garibaldi (bidello e barman), Grecia Colmenares (attrice), Jill Cooper (personal trainer), Letizia Petris (fotografa), Massimiliano Varrese (attore, regista, ballerino, cantante e scrittore), Mirko Brunetti (ex concorrente di Temptation Island), Paolo Masella (macellaio), Rosy Chin (chef), Valentina Modini (comunicazione nel settore giocattoli) e Vittorio Menozzi (modello).

GRANDE FRATELLO 2023 PUNTATA 2 NOVEMBRE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il reality in diretta dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity. Il giorno successivo, si possono rivedere l’intera puntata e le clip più esaustive della serata.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset