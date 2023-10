Grande Fratello 2023, undicesima puntata, lunedì 16 ottobre: cosa è successo, opinioni e commenti, il riassunto in chiave ironica

L’undicesima puntata del Grande Fratello 2023 sembrava presagire il solito menù: Beatrice protagonista come sempre, Massimiliano e Heidi nuovamente interrogati sul loro rapporto all’interno della casa, qualche bisboccia tra gli inquilini e via così. Lo spettatore era pronto, sul divano, a buttare un occhio alla tv mentre messaggiava su Whatsapp e accoppiava caramelle su Candy Crash. Ma, a stravolgere i piani e il programma, è stato un ingrediente del menù, annunciato come “sorpresa” e trasformatosi in un c@zziatone inaspettato. Un po’ come quando vai a cena dal tuo fidanzato, porti il dolce e ti ritrovi fuori casa dopo un’ora, con la porta che si chiude e lui che si è preso una pausa “ma è colpa mia, non tua, ciao“.

Inutile girarci intorno, l’argomento clou di questa puntata del Grande Fratello 2023 è stato l’ingresso del padre di Heidi all’interno della casa. Alfonso Signorini aveva timidamente avvertito il pubblico, anticipando che “non è molto felice del rapporto tra Heidi e Massimiliano“.

Me C0*oni!

Un po’ limitativa, come premessa. Un po’ come dire:

Meteo un po’ ballerino, pioggia prevista a Milano il 25 luglio 2023. E vento, grandine, pioggia hanno poi sfasciato mezza città.

Questo clown ha un carattere un po’ particolare. E appare Pennywise a salutarti.

Affittasi monolocale a Milano a pochi passi dal Duomo. E sei a Sesto Rondò.

“Una storia d’amore un po’ osteggiata tra malanni di stagione”. Ed è la trama dei Promessi Sposi con Don Rodrigo e la peste manzoniana.

Forse pure Signorini aveva leggermente sottovalutato l’infelicità (!) del padre di Heidi quando è entrato nella casa. In un paio di minuti, riferendosi al suo rapporto della figlia con Massimiliano, ha definito lui e la madre della ragazza come “scioccati, devastati”, il tutto come “un pugnale al cuore”. “Non ti riconosco più”, tua madre non ti guarda più, sta male. E ha ripetuto per un paio di volte “Lui è anche più grande di me” (riferendosi ai 47 anni dell’attore) come fosse qualcosa di gravissimo, da Edizione Straordinaria del Tg.

Mancava solo:

Le tue insegnanti delle medie ti disconoscono

Ho messo su Airbnb la tua stanza

Ho comprato e bruciato tutti i Dvd di “Carabinieri” dove appare Varrese

Ha poi accennato a stalking e violenza psicologica, con l’aggiunta di “ho promesso a tua madre che stasera ti porto a casa”.

Ed era talmente convincente e inc@zzato che se avesse detto “E adesso il programma finisce qua“, tutti avrebbero obbedito, spegnendo le telecamere, Cesara avrebbe lanciato via i tacchi andando a prendersi le pantofole e avremmo tutti guardato una replica di “Una mamma per amica” SENZA FIATARE. Senza nemmeno lamentarci e in religioso silenzio.

Forse non ha avuto solo tempo di proporlo.

In dieci minuti, l’uomo è riuscito a fare quello che tutti speravano prima o poi accadesse: smetterla di parlare del rapporto tra Massimiliano e Heidi. Ha abbracciato la figlia, rifiutato un confronto con Varrese ed è uscito dalla Casa, probabilmente svitando la porta rossa e portandosela via.

Non ricordo il nome ma ho un po’ di ansia a cercarlo e scriverlo sbagliato, quindi lascio stare.

Subito dopo il clima della diretta era serenissimo. Mi aspettavo Signorini si collegasse con gli inquilini esordendo così:

“Sembra davvero finita l’estate, no? Fa più freddo rispetto alla settimana scorsa. Eh ma lo dicevano eh…”

La “piacevole sorpresa per Heidi”… e l’addio al Grande Fratello 2023

Heidi si è ritrovata davanti Massimiliano e ha chiuso, in 5 secondi, il loro legame, mettendo la parola fine, iniziando a dargli del Voi, fingendo di non averlo mai incontrato. Per poi scoppiare in un pianto inconsolabile, raggiunta -a turno- da tutti i suoi coinquilini.

L’hanno consolata, rinfrancata sulle parole del padre (e sulle condizioni della madre, a casa). Anche Grecia le ha fatto un discorso per rassicurarla ma probabilmente non avrà capito nulla.

“Una piacevole sorpresa attende Heidi” era la frase di lancio per l’undicesima puntata del Grande Fratello 2023.

Il risultato?

Ecco, calcolando che fra un mese circa è il mio compleanno, se mai qualcuno dei miei amici parlerà di “piacevoli sorprese” prenoterò immediatamente un volo per Tristan da Cunha, a 2816 chilometri dal Sudafrica e a 3360 chilometri dal Brasile.