E il cast del Grande Fratello 2023 si è formato per ora- del tutto, dopo i 15 ingressi avvenuti nella prima puntata di questa edizione. Stasera sono entrati gli ultimi concorrenti, tra vip e nip, in questa versione del programma ormai in modalità “oratorio” buonista.

“Nelle difficoltà della vita ci si unisce sempre non ci si divide mai” sono state tra le prima parole pronunciate da Alfonso Signorini, parlando dei primi giorni di convivenza degli inquilini. Per chi se lo fosse perso, cinque di loro hanno passato la settimana in tugurio, senza gli agi della Casa. Sono andati ovviamente d’amore e d’accordo, ideali protagonisti del libro “Cuore”. La puntata si è aperta con il resoconto del freeze avvenuto e la rapina (di cibo eh, non pensate ad altro, nemmeno metaforicamente, guai!) da parte dei tuguriati, che hanno portato via -letteralmente- i piatti degli inquilini.

Scambi riusciti tra il conduttore e gli inquilini:

Alfonso: “Grecia eri disperata per la rapina in casa di cibo da parte dei tuguriati, eh?

Grecia: “Mangio, mangio”

Benissimo.

C’è stato un timido accenno ad una possibile discussione tra Beatrice e Rosy, smorzata con la stessa velocità usata quando si incontra, per caso il proprio ex:

“Non scorre buon sangue tra Rosy e Beatrice? Ah no? Ok, ci siamo sbagliati”

Fine. Letteralmente eh.

Come a dire “Ma quel è è beige?” “No è color ecrù”. E ciao.

Poi è entrata Fiordaliso, come concorrente ufficiale. E ai concorrenti è stato fatto davvero uno scherzone che avrà provocato ore di riunioni fiume. “Facciamogli credere che stiano assistendo ad una esibizione e basta!”. Così, sono tutti usciti per ritrovarsi Fiordaliso davanti che cantava, in playback, “Non voglio mica la luna”.

I concorrenti sbiascicavano qualcosa leggendo probabilmente un gobbo con le parole, dando un risultato degno di un fine sabato sera in discoteca, tutti impegnati a dare il meglio con “La notte vola”.

Poi sono arrivati i blocchi più importanti, quelli più… pruriginosi (!).

Paolo, il macellaio, è entrato in confessionale ed è diventato il paladino del rapporto in bianco. Dopo essere stato fidanzato tra i 15 e 21 anni, si è lanciato in un eterno soliloquio su quanta importanza abbia la prima volta. Il sess0? Ma manco per finta. IL BACIO. Perché darlo la prima sera, è sbagliato e troppo precoce. Sto sempre parlando del bacio, eh. “L’attesa è un valore!” applaude Signorini, dallo studio, mentre intanto controllo di non essermi seduto sul telecomando ed essere finito su Tv2000. Eppure no, c’è Canale 5 in basso a destra e vedo l’hashtag #GF a sinistra. “A volte voglio anche provocare la ragazza per metterla alla prova” ribadisce lui, sorridendo, parlando di un “trappolone” per capire quanto possa essere seria. Ribadisco: per un bacio. Alla prima sera. Al primo appuntamento.

Probabilmente, per questa edizione del Gf sarei condannato tra i lussuriosi, ma in un primo appuntamento romantico, spero proprio ALMENO in un bacio, per capire di non essere finito in una friendzone o di non aver trovato l’ennesimo amico del cuore con cui giocare a burraco.

Al Grande Fratello no, invece. Il bacio è un valore, l’attesa pure e io prendo a botte il telecomando perché, dai, ci deve essere sicuramente un’interferenza. Perché non riesco ad immaginare questo passaggio:

“Ehi, che dite, facciamo il blocco di mezz’ora su Paolo che non vuole dare un bacio alla prima sera?”

Passiamo a Giampiero Mughini, in confessionale per mezza puntata. “Non voglio apparire come un bisnonno noioso“. Il problema non si pone dato che in casa è apparso per circa 45 secondi d’orologio, ma ci torneremo.

Altro blocco “caliente” di questa puntata: Grecia Colmenares e l’aspirapolvere. Entusiasta, felice di essere al Grande Fratello come se avesse scoperto di aver ereditato un palazzo in centro Manhattan da un prozio mai sentito. “Tutto questo entusiasmo…” commenta una poco convinta Beatrice, saggissima, in confessionale. Avesse avuto un gatto persiano bianco sulle gambe mentre pronunciava queste frasi, l’avrei probabilmente eletta mia eroina personale.

“Saresti contenta se entrasse Mughini al Grande Fratello 2023?” chiede Signorini. “Sarei contentissima” esplode di gioia la Colmenares. Eh, sicuramente, il suo sogno nel cassetto. Se lo sarà fatto assicurare nel contratto: “O Mughino o io non entro”.

Intanto entra Arnold. Ha fatto il becchino. Ha 22 anni ed è pieno d’amore per la sua famiglia adottiva. “Non mi vergogno a dirlo, sono molto legato alla mia famiglia“. Non capisco mai questa “vergogna” nel parlare di affetto, come se uno stesse ammettendo di aver appiccicato, per anni, chewingum ai campanelli, di notte, scappando poi via. Sorpresa della madre prima del suo ingresso e domanda della Buonamici dallo studio:

“Come ha fatto a dare tanta gioia, Pina?”

L’atteso ingresso di Mughini al Grande Fratello 2023

Dopo la clip di Alex Schwazer che porta Signorini a regalarci un’altra perla (“Non esiste conquista senza fatica”), arriva l’attesissimo momento dell’ingresso di Mughini nella Casa.

Tutti in freeze. Lui entra, saluta, dice quattro frasi, si complimenta con Schwazer.

“Tutto vi sia positivo, alla prossima”

Ciao, tante cose. Freeze finito e lui probabilmente già in auto.

Non sto esagerando. Ci ho messo più tempo a scendere in cortile a buttare il vetro.

Si passa a Valentina. Lei viene da Brovello-carpugnino. Ho chiaramente googlato, lo confesso. Dopo aver saccheggiato l’armadio di Lady Gaga per la clip, presenta il suo alter ego: Lady Fagiana. Si potrà dire fagiana nel nuovo Gf o suona troppo ambiguo? Nel dubbio l’ha detto. Come descriverebbe il suo outfit? “Nella botte piccola ci sta il vino buono, nella botte dorata ci sta Lady Fagiana”.

Nel mio bicchiere ci stanno due dita di limoncello per superare questa seconda puntata.

Mentre in questi giorni gli inquilini avevano il terrore di poter dire parolacce, di imprecare, di discutere e temevano di finire in confessionale solo per avere detto “Diamine”, ci ha pensato Alfonso Signorini a tranquillizzarli, improvvisamente, dal nulla, con questa frase:

“Ce lo siamo detti, la parola chiave è rispetto tra di voi, tra noi e il pubblico. Qualche volta questo rispetto è venuto meno, mi raccomando sapete quanto ci teniamo“.

Il perfetto senso del reality show. Ormai sempre più collegio, questo inizio di Grande Fratello 2023.

Ci pensa Cesara Buonamici, rivolgendosi a Valentina, a rendere più frizzante il clima con questa premessa a inizio domanda:

“Ho sentito che la nonna che prega Sant’Antonio…”

Rosy in tugurio per accogliere il prossimo concorrente: Ciro Petrone. Ha recitato in Gomorra ma tutti ormai lo ricordano per i suoi dribbling a Temptation Island Vip.

TEMPTATION ISLAND VIP: CIRO PETRONE SCAPPA, FA CADERE TUTTI GLI OPERATORI E VIENE SQUALIFICATO.Ciro Petrone ha da subito regalato momenti di trash indimenticabili, grazie ad una scena andata in onda negli ultimi minuti di Temptation Island Vip, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi.L’attore ha infatti chiesto, dopo solo due giorni, il confronto con la sua ragazza Federica Caputo, a causa della sofferenza dovuta alla lontananza. La ragazza, però, ha rifiutato l’incontro anticipato ed ha inconsciamente spinto il suo ragazzo a compiere un gesto eclatante.Ciro, infatti, ha deciso di infrangere le regole del programma ed è scappato dal suo villaggio per raggiungere quello delle fidanzate, in cui si trovava anche la sua amata Federica.Questa la scena che ha fatto impazzire il web e che sicuramente sarà ricordata come la scena madre di questa edizione: Ciro inizia la sua corsa spericolata per raggiungere Federica, ma nel frattempo tutti gli operatori della produzione provano a fermarlo senza riuscirci, cadendo come birilli!Tuttavia, il gesto di Petrone ha portato con sé delle inevitabili conseguenze: Alessia ha infatti comunicato alla coppia che, a causa della violazione del regolamento, i due non potranno più far parte di Temptation Island Vip.Fonte: trendit.itE VOI COSA NE PENSATE? #temptationisland #temptationislandvip #ciropetrone #gelosia #ragazza #fidanzata #operatori #trash #trashnews #trashitaliano #alessiamarcuzzi #vigofficial #vig Posted by VIG – Very Important Gossip on Monday, September 9, 2019

Altro blocco su Giselda che ci informa di non aver mai visto dal vivo le seguenti cose: terme, piscina, riso basmati, lavastoviglie. E al cinema solo una volta per vedere “Heidi”.

E proprio questo è il nome della penultima concorrente: Heidi. E’ commerciante, imprenditrice… “ma trovo sempre il tempo per vedere la mia famiglia e i miei amici”. Nemmeno stesse parlando il CEO international di Apple…

“Tanti baci da Heidi Baci”.

Non è un refuso, è il suo saluto di fine clip, si chiama veramente Heidi Baci.

Cesara Buonamici, intanto, commenta le imprese in maniera rassicurante, parlando e rivolgendosi ai concorrenti della casa in maniera così serena come stesse lanciando un video sui gatti al Tg5.

Ultimo concorrente di questa seconda puntata del Grande Fratello 2023 è Claudio e ha 34 anni. E’ entrato in una brutta compagnia, è stato spacciatore, poi affidato ai servizi sociali per due anni e 96 giorni a casa. Nel mentre è diventato appassionato di wellness e pensate un po’ -anche lui- un simil modello.

Per ora, il cast del Grande Fratello 2023 è al completo. Andate in pac… scusate, volevo dire, buonanotte a tutti/e.