Siamo arrivati alla nona puntata del Grande Fratello 2023 e si torna a parlare nuovamente di Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares come protagoniste assolute. Ancora una volta, again. In questo nuovo appuntamento con il reality show abbiamo anche scoperto che Massimiliano Varrese potrebbe essere il fratello ideale e mancato di Anastasia e Genoveffa, nella celebra favola di Cenerentola. I panni dell’eroina fiabesca dovrebbero essere -stando al paragone- quelli di Beatrice Luzzi ma lei, nella storia, probabilmente verrebe nominata anche dalla Fata Madrina, se sbatterebbe del coprifuoco, chiamerebbe un taxi e -persa la scarpetta- andrebbe a comprarsi un altro paio di sandali a corsetto. Ma vediamo cosa è successo nella nona puntata del reality show, sempre in chiave ironica…

Grecia Colmanares “posseduta” da Topazio e Manuela

Nella nona puntata del Grande Fratello 2023, gli autori hanno pensato di fare uno scherzone ai nominati. Quale? Far credere alla preferita che, in realtà, era quella eliminata. E così Grecia Colmenares si è ritrovata a salutare tutti i compagni, dopo la lettura del verdetto, e a uscire dalla casa. Ma, una volta varcata la porta rossa, ha visto Signorini (come lei lo chiama ripetutamente, per cognome, come durante l’appello) apparire sullo schermo, per dire che -in realtà- era la favorita del televoto. E lì, apriti cielo…

Grecia Colmenares ha iniziato a roteare gli occhi, come da tradizione, guardando il cielo, come fosse Flavia Vento a caccia di ufi. Ha ringraziato il pubblico da casa, saltellando su un piedi, poi sull’altro, guardando verso la telecamera per baciare… salutare autostop, starnuto, camminare, nuotare Sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare.

Terminato il consueto Gioca Jouer, incredula, ha continuato a gioire – presumibilmente in dialetto venezuelano- crollando a terra come in un’improvvisa visione mistica, asciugandosi gli occhi con il lembo del vestito.

Poco dopo, Signorini l’ha invitata a rientrare in casa prendendosi una rivincita, nell’annunciare: “Io sono la leona, sono la favorita!”. Ma siccome di tutta la frase avrà probabilmente compreso solo “liona”, la Colmenares è rientrata in casa in un incrocio tra la Pantera Rosa e Nikita (il film di Luc Besson, non la vincitrice della scorsa edizione…), mentre i compagni erano freezati. Impossibilitati a muoversi. Ma, in questo caso, cosa più grave, costretti anche ad ascoltare…

Eh sì, perché Grecia non si è limitata a dare l’annuncio trionfante ma ha iniziato una processione improvvisata, davanti ai suoi compagni, in ginocchio. Ed è subito Manuela featuring Topazio..

Dà un bacio a Vittorio e lo ringrazia perché “Sei tu, unico, non c’è un altro, grazie por star sempre con me”

Arriva da Giuseppe “Sono felice che sto, grazie per restarmi vicino, per vivere con me, por risvegliarmi la mattina con lo ischerzo”

Va anche da Valentina, poi Anita “Sei una ragazza incredibile, una donna bella… devi dire tutto quello che tu pensa”.

Lei piange ma è chiaro che lo faccia perché è freezata e non può scappare e non perché commossa dalla parole appena sentite.

Poco dopo viene interrotta da Signorini perché deve continuare la puntata ed è un peccato, Avremmo sicuramente sentito:

Gracias por tirar siempre lo sciacquone

Si vive una vuelta sola, ma se lo fai bene, una vuelta è abbastanza.

Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle, boia!

Recurdate, no carboidrati dopo le 17es

Tieniti stretti gli amici, ancur de più i nemici

Se vai piano vai luntano, sei vai forte vai a la muerte

El beso è l’apostrofo rosa fra le parole T’amo, verdad!

Rosso de sera, biel tempo se spera

Come la barca lascia la scia, io te lascio la firma mia

Le rose soy rosse, le viole soy blu, Dolce è lo zucchero, ma non quanto es tu.

Tanto va la gata al lardo, che le lassa lo zampino! Ahi, Dio!

Massimiliano Varrese, il fratello mancato di Anastasia e Genoveffa al Grande Fratello 2023

In questa puntata abbiamo assistito anche alla metamorfosi palese di Massimiliano Varrese nei panni di “villain” ufficiali di Beatrice Luzzi. Se prima cercava di dare una parvenza di indifferenza, in questa puntata ha palesato apertamente il fastidio assoluto nei confronti dell’attrice. Diventando, appunto, il fratello mancato di Genoveffa e Anastasia…

Dopo un bacio a stampo tra lui e Beatrice in un gioco, sensuale e peccaminoso come quello dato al proprio gatto di casa castrat0, è corso da Garibaldi a metterlo al corrente della cosa, per far nascere il tarlo della gelosa a lui che, da poco, si era proprio avvicinato alla donna.

E poi ha iniziato a fargli delle domande tipiche da test anni 2000 del settimanale “Cioè”: “Ma se Samira viene da te e ti dice che gli piaci?“.

Pettegolezzo puro talmente palese da aver fatto, più volte, storcere il naso allo stesso Alfonso Signorini, che il gossip lo bazzica abbastanza bene.

E’ pure intervenuto in uno scontro tra Beatrice Luzzi (ormai onnipresente, per fortuna del programma) e Jane Alexander. La prima aveva rivelato che la seconda le avrebbe soffiato un ruolo in “Elisa di Rivombrosa”. La Alexander, entrata nella casa in versione sicario, ha affrontato la concorrente -in modalità Marchesa Lucrezia Van Necker- per rinfacciarle che il ruolo era stato suo, di diritto.

Fino alla frase laconica della Luzzi che ha dichiarato:

“Mi è stato detto, ti hanno anche un po’ doppiato nel ruolo, se non sbaglio. Forse ero più adatta io visto che ti hanno dovuta doppiare, no?”

Varrese è intervenuto, indignandosi per la mancata solidarietà femminile (ecc ecc…), accusando Beatrice di essere imbarazzante per quello anche aveva appena detto, di aver mancato di rispetto alla categoria degli attori…

E, poco dopo, alla domanda di Signorini, ha poi ammesso che, sì, anche lui era stato doppiato all’inizio della sua carriera..

“Una volta…”

Peccato che non è più potuta intervenire Grecia con una delle sue massime, tipi “Gallina che canta ha fatto l’uevo…” (cit.)