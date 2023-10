Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi vs Jane Alexander: “Ti hanno doppiata nel ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa” (video)

Nel corso della nona puntata del ‘Grande Fratello 2023’, andata in onda, stasera, lunedì 9 ottobre, è andato in onda, il tanto atteso confronto tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. L’ex Eva Bonelli di ‘Vivere’, confidandosi con i compagni d’avventura, ha sostenuto che la collega le avrebbe rubato il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nello sceneggiato di Canale 5, ‘Elisa di Rivombrosa’ (‘Mi hanno detto: “Abbiamo dovuto mettere lei”‘).

Alexander: “Sono venuta qui per tutte quelle cose brutte che hai detto su di me, in questi giorni. Voglio sapere in che malissimo modo io ti ho rubato, anzi sfilato, il ruolo di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa che tu sei sicura che avevi in mano. Non è una cosa bella parlare male delle colleghe in televisione. Per fare, voglio proprio sapere cosa esattamente ho fatto. Tu hai detto che ho fatto qualcosa per averlo… Hai fatto credere qualcosa che non è vero e che non posso lasciare passare. Sei stata estremamente subdola”

Luzzi: “Ho detto non sei una mia nemica, visto che non ti conosco. Non ho una questione personale contro di te. Quel ruolo oggettivamente era giusto nel momento che nel merito. Mi è stato detto, da quello che so, ti hanno anche un po’ doppiata nel ruolo, se non sbaglio. Visto che c’era qualche problema di dizione. Poi ti hanno doppiata perché non eri proprio precisa precisa. Forse ero più adatta io visto che ti hanno dovuta doppiare, no?”

Beatrice VS Jane… è arrivato il momento della resa dei conti. #GrandeFratello pic.twitter.com/AlkBl8qkxf — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2023

E mentre il confronto tra Jane e Beatrice entra nel vivo… le facce degli abitanti della Casa: 👀🙄😲😵🤐 #GrandeFratello pic.twitter.com/UAsKmC0xYy — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 9, 2023

Nel corso della diretta di stasera, è stata letta una lettera della regista Cinzia TH Torrini che, di fatto, conferma che la scelta, dopo un’ultima selezione su tre ‘finaliste’, è ricaduta proprio su Jane Alexander (Qui, il video completo).

Al termine del botta e risposta, Alfonso Signorini ha offerto a Jane Alexander l’opportunità di rientrare nella casa del ‘GF’ come concorrente a cinque anni dalla sua unica partecipazione. Accetterà la proposta del conduttore?