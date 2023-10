Uno ci prova a non mettere una foto di Grecia Colmenares in apertura dell’articolo in chiave ironica sulla settima puntata del Grande Fratello 2023 ma di fronte ad una immagine che la vede correre a recuperare un’aspirapolvere, come stesse salvandolo dalla fiamme, come resistere? E quindi eccoci qua, anche questa volta, a dare giusto credito a colei che si è salvata, ancora una volta, dalle nomination. Ormai Grecia ha fatto uno switch inaspettato: ha abbandonato il ruolo di Topazio, avvicinandosi sempre più a quello di Taylor Hayes di Beautiful: ha più “vite” lei dell’ex moglie di Ridge.

Ennesima nomination superata per la Colmenares, data per spacciata da tutti i coinquilini della casa. “Chi pensate possa uscire?” ha chiesto Alfonso Signorini e tutti rispondevano “Grecia“, quasi giocando a Sudoku per l’esito scontato. Ma lei, che tiene in mano la verdad, si sta salvando le penne ogni volta. E ad andarsene è stato un altro concorrente, Marco.

Ma analizziamo un po’ gli argomenti trattati di questa settima puntata, sempre in chiave ironica…

Heidi friendzona ancora una volta Massimiliano Varrese

Ci hanno riprovato, ancora una volta, a far sbocciare qualcosa tra Massimiliano Varrese e Heidi. In questa puntata hanno isolato lei -con tutti gli altri che comunque potevano sentirla- per chiederle se provasse qualcosa per l’affascinante attore. E quando lei ammette che comunque Massimiliano le piace, parte il solito caos in studio di entusiasmo immotivato.

Tifo da stadio, piedi che sbattono sul pavimento, bonghi, mancano solo ballerine di samba, animatori di villaggi turistici, vocalist e campanacci stile “Corrida”. Tutto per un “Mi piace…” iniziale che poi si concludeva con un “ma da parte mia non c’è sentimento ma solo simpatia“.

Più volte lei ha cercato di correggere il tiro, spiegando che lo apprezza “solo in amicizia” ma niente fa fare. Sempre caos, Carnevale di Rio in studio che copre la seconda parte del discorso. Un’ovazione e un entusiasmo pari solo alla reazione dei colleghi del ragionier Fantozzi dopo un suo storico commento:

Diciamocelo, però. Anche Heidi, sapendo quanto dall’esterno sperino nella nascita di un amore con Massimiliano, potrebbe essere un po’ più cauta e chiara nella risposta. Perché sa che basta un semplice “Mi piace, mi trovo bene con lui” per spingere dentro alla Casa un qualsiasi Don Bruno con una Bibbia tra le mani per ufficializzare il legame (magari funziona così in questa nuova versione politically del reality…).

L’entusiasmo del pubblico è comunque durato poco perché, una volta ritornata tra gli inquilini, di fronte ad una palese risposta chiara, Heidi se ne è uscita -nuovamente- con un “Non mi piaci“, sorridendo.

E direi che può bastare così, no? Ormai siamo al terzo tentativo e al terzo “due di picche” in diretta tv. Dobbiamo temere un quarto approccio all’argomento anticipato da “Heidi, ciao, hai mai sentito parlare della macchina della verità dell’Alabama? Stenditi e allunga il braccio…”

Giselda si salva al televoto del Grande Fratello 2023 e torna… il Sorriso

Avevamo lasciato Giselda inc@zzata come un puma, nella sesta puntata, dopo che Beatrice aveva fatto il suo nome per le nomination. Dagli ultrasuoni di “E’ solo un gioco, Alfonso”, la concorrente ha sempre più acquisito la solare espressione alla “The Nun”, nel corso della settimane, evidentemente seccata per essere finita a rischio eliminazione. “Se l’ha cucinata Beatrice la buttiamo!” ha esclamato, parlando in cucina con gli inquilini. Chiaro segno di chi non se l’è legata al dito.

E Alfonso Signorini, all’inizio di questa settima puntata, ha provato ad affrontare con lei l’argomento, evidenziando il cambiamento all’interno del programma, dopo la nomination. Ma lei ha subito minimizzato il tutto ridendo, smentendo di esserci rimasta male e ribadendo “e poi è solo un giorno, questo!”.

Dal puma inc@zzato a Suor Sorriso in prima serata.

Giselda ha poi raccontato la sua storia. Raccontato per usare un eufemismo, visto che GRIDA ogni volta, nemmeno stesse cercando di comunicare con la zia 93enne sorda, in Patagonia, disturbata al cellulare mentre è a un rave party.

La ragazza racconta che è stata fidanzata per circa cinque anni con un giovane del quale si era innamorata ma, secondo lei, lui non lo era.

Gli indizi che l’hanno portata a sospettare questo? Non c’era a Natale, a Capodanno, al suo compleanno, non le faceva regali e inventava scuse per non vederla. Mark Caltagirone, come sottolineato dallo stesso Signorini.

(Momento serio. Da quella storia Giselda ha sofferto molto ed è arrivata a pesare anche 47 chili. Dalla depressione poi ne è uscita grazie agli amici, alla famiglia)

Poco dopo, mentre Signorini la rassicurava con frasi mai sentite tipo “Non bisogna mai pentirsi di aver amato” (meno quotata di poco rispetto a “Eri come l’oro, ora sei come loro“), Giselda, guardando le immagini delle montagne intorno a lei, se ne usciva con un interrogativo che ha fatto sobbalzare tutti sulla sedia. E qualche salvavita Beghelli sarà pure partito, in qualche casa.

“Chissà se sono già spuntati i chiodini in montagna!”

Eh già.

Scambio finale ad effetto tra Giselda e Cesara Buonamici, a conclusione di questa parentesi sentimentale tra viaggi nel passato e presente.

“Giselda, non sei un camoscio, sei una donna!”

…

“Grazie!” la risposta di Giselda.

Intanto, i commenti e le reazioni da Monte Grappa dove vive Giselda…

La puntata è poi continuata con Grecia che ammetteva di trovare affascinanti Paolo Del Debbio e Paolo Bonolis (non credo dipenda solo dal nome, no?) armata del suo immancabile aspirapolvere. Da qui la scelta OBBLIGATA della foto.

“I tre più votati saranno al televoto” ha tuonato Alfonso Signorini prima di aprire le nomination di rito.

Risultato? Al televoto Arnold, Beatrice, Lorenzo, Giselda, Vittorio, Valentina, Letizia e Alex.

Mancavano solo l’assistente luci, responsabile montaggio, regista 1, 2, costumista, Cesara, Rebecca e la signora Maria della terza fila e Gianmaurino della quarta perché non avevano battuto abbastanza forte i piedi sul pavimento al “Massimiliano mi piac…” di Heidi.