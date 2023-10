Finora l’unico amore di Giselda Torresan di cui si era parlato al Grande Fratello era quello per le montagne. Nell’ultima puntata si è potuto però anche parlare dell’unica storia d’amore che la concorrente del reality racconta di aver avuto. “Facevo la lavapiatti in un rifugio vicino casa. Lui aveva fatto l’anno precedente al mio il lavapiatti anche lui e quindi ci siamo conosciuti lì. Io ho perso subito la testa” ha raccontato la gieffina, spiegando come abbia conosciuto il ragazzo in questione.

Nonostante la relazione sia durata cinque anni, Giselda è convinta che l’uomo non l’abbia mai amata: “Non veniva mai a trovarmi. A Natele non si vedeva, a Capodanno non si vedeva, inventava sempre un miliardo di scuse…”. La storia è finita quattro anni fa, quando Giselda, tramite anche quello che le dicevano amici e conoscenti, si accorse di essere troppo dimagrita. “Pesavo quarantotto chili. Mi dicevano tutti stai male, vai da uno psicologo” ha spiegato l’inquilina della casa del Grande Fratello.

Alla notizia che il suo ex fidanzato avesse una nuova ragazza, però Giselda non ha reagito bene: “Ho scritto delle cattiverie su Facebook che non bisogna mai scrivere, perché dopo mi sono pentita”. Dopo questo sfogo avvenuto sui social, Giselda ha avuto modo comunque di chiarirsi con la nuova fidanzata del suo ex. “Non siamo amiche, però mi sono chiarita” ha specificato la Torresan.

“Non voglio più una storia in cui uno non mi rispetti. Voglio essere rispettata, amata, non voglio gelosie” sono le parole con cui si conclude l’intervento nel confessionale di Giselda mostrato nella clip. Per ora la concorrente pare lontana dal trovare un nuovo amore nella casa del Grande Fratello, ma il destino del reality può anche regalare sorprese all’operaia amante delle Alpi. Sicuramente Giselda ha lasciato alle spalle questa brutta esperienza. Quando le coinquiline, infatti le hanno chiesto se pensa ancora all’ex, ha risposto convinta: “No, ormai no”.