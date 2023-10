Grande Fratello 2023, dodicesima puntata 19 ottobre: Giselda scopre la pietra pomice, tutti in lacrime per Samira (manco fosse Squid Game)

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi ci ha ricordato della presenza di Angelica all’interno della casa. All’interno della casa sono sobbalzati sul divano quando hanno sentito l’attrice definire “gattamorta” la coinquilina. Ma dal resto, dopo che Mughini è stato richiamato in confessionale per “P0rcaccio mondo“, forse si immaginavano già fare i trolley e lasciare la casa, accusati di vilipendio. Una reazione di sgomento che ha surriscaldato gli animi nemmeno si trattasse di un caso lesa maestà. Fondamentalmente un caos inutile ed esagitato che, però, per l’appunto, ci ha permesso di ricordare anche Angelica tra i concorrenti. Perché nell’elenco, rischiava sempre di fare la fine del settimo nano che, puntualmente, nessuno ricorda nel citarli tutti.

La diretta si è aperta ovviamente con il caso dell’abbandono di Heidi. Pochi giorni fa, la concorrente, dopo aver incontrato il padre, ha pianto, salutato tutti, è entrata in confessionale per non uscirne mai più. Un po’ alla Black Mirror.

Il tutto per una possibile simpatia nei confronti di Massimiliano Varrese, descritto dal padre di Heidi -nella precedenti puntata- in una sorta di incrocio tra il lupo di Biancaneve e Maleficent. Ma più vecchio. In casa, tutti hanno commentato con sgomento l’uscita di Heidi mentre Varrese, a dimostrazione che ci ha messo una pietra sopra con Heidi, ha ribadito il suo sentimento nei confronti della giovane parlando di un interesse che “hanno visto tutti”. Senza escludere un chiarimento futuro, dopo la fine del Grande Fratello 2023.

Probabilmente ora Heidi si chiamerà Emily Thorne e avrà preso residenza negli Hamptons, insieme ai genitori.

“Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo” ha chiosato Cesara Buonamici, citando Tolstoj che, alle 22,30, al Grande Fratello 2023, fa tanto “new edition”.

Beatrice non ne può più della montagna di Giselda

Beatrice, questa sera, ha poi espresso il probabilmente pensiero di metà Italia quando, in una clip, ha dichiarato, più volte, lo sfinimento nel sentire, ogni giorno, la passione per la montagna ribadito -a nausea- da Giselda.

Lo abbiamo capito, Giselda, davvero, ne siamo consci, consapevoli. Ma dopo un mese e mezzo ci è venuta solo una gran voglia di mare.

Così, Beatrice, ci ha donato un altro importante tassello della saga “Gli stupori di Giselda“. Ebbene sì. Dopo la sauna, le capsule per il caffè, la lavastoviglie, il riso basmati e l’idromassaggio, possiamo aggiungere anche… la pietra pomice.

Ebbene sì, a quanto pare, Giselda non sapeva cosa fosse.

La pietra pomice. Forse credeva fosse un ciondolo o un aggeggio per lo yoga che si era portato dietro Varrese.

Non è chiaro.

Ma, anche questo, ha creato stupore perché… “Io vengo dal Monte Grappa, io amo la montagna!”

Suggerisco altri motivi di stupore per le prossime settimane, altrettanto sorprendenti.

C’è uno strumento che spezza, trita e sminuzza tutto con una velocità incredibile! (Il frullatore)

Questo mini forno è velocissimo e scongela tante cose! (Il microonde)

Ho trovato delle cesoie da gnomo sparse per casa! (Il tagliacuticole)

Ci sono delle forbici con una sedia in acciaio sopra! (Il piegaciglia)

Per un paio di settimane, stupore assicurato, saluti di rito al Monte Grappa e via.

La chiosa migliore è di Giampiero Mughini, da pochi giorni in casa, ma già ben conscio della situazione

“A me delle montagne non frega un fico secco”.

Grande Fratello 2023 e il ‘dramma’ per l’eliminazione (sì, ma calmi, non è Squid Game)

In questa puntata c’è stata anche un’eliminazione, quella di Samira. Ma dalle reazioni esagitate degli inquilini, sembrava fosse stata un’eliminazione fisica e non dal gioco. Il dramma si è consumato con il confronto finale a due: Samira è stata quella meno preferita dal pubblico mentre Rosy era salva. E proprio lei, è rientrata in casa in una condizione estrema, in una disperazione mix tra Anna Magnani e Sandra Milo dei tempi memori di Ciro. Allego diapositiva per farvi comprendere la situazione:

Nemmeno Gemma quando si chiude una relazione a Uomini e Donne.

Una disperazione che ha rasentato quasi il ridicolo. Prima adagiata su una poltrona, accerchiata dai coinquilini, a un passo dal portarle i sali. Poi singhiozzi, lacrime, qualche “Mi sento in colpa” sparato a gratis, mani sulla fronte e ancora qualche singhiozzo che male non fa.

E tutti intorno a chiederle, basiti: “Ma è uno scherzo?! Dai, è uno scherzo!”.

Vent’anni di programma e non sanno che escono concorrenti…

E Rosy era quella che si era salvata dal televoto, Mica quella eliminata (dal gioco, ricordiamolo sempre…). Pure Signorini la cazzi@ ricordandole che è salva e sembra, invece, una tragedia.

Hanno chiaro in mente che si tratta del Grande Fratello 2023 e non di “Squid game, Italian edition“, sì?

Samira, invece, è felice, esce salutando tutti, con l’aria finalmente serena di chi non dovrà più fare la coda con 20 persone per un solo bagno.

Il momento migliore, però, la regala Anita, anche lei scossa dall’uscita di Samira. Con gli occhi sofferti guarda in telecamera, ammette di non sapersi spiegare il motivo della sua uscita. Non sa davvero farsene una ragione e non capisce come mai, il pubblico, non l’abbia salvata. A dare forza alla sua tesi, questa frase:

“Samira non era arrogante, era una persona semplicissima! Friggeva le melanzane con il foulard in testa“

E ammetto che questa frase, simbolo di semplicità e di sicuro affetto da parte di chi la sente, mi ha colpito. Penso di aver deciso quale frase farmi incidere sulla lapide, fra molti, numerosi decenni. Questa usata per Samira, stasera, è la mia preferita. Anche se, ammetto, che sono indeciso anche con altre di simile pregio e intensità morale. Ad esempio:

Assaggiava sempre, dal mestolo, se doveva aggiungere il sale nel sugo.

Dopo la minzione, tirava sempre l’acqua e abbassava l’asse.

Il più delle volte, se poteva, sceglieva l’opzione ECO della lavatrice.

Se non usciva, stava a casa.

E, infine, l’evergreen intramontabile:

Salutava sempre.