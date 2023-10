Grande Fratello 2023, Signorini cita Giambruno: “Cesara Buonamici… sai che ti dona quel Blu Estoril? Dovevo conoscerti prima” (video)

Nel corso della dodicesima puntata del ‘Grande Fratello 2023‘, andata in onda, stasera, giovedì 20 ottobre 2023, un divertente siparietto ha coinvolto il padrone di casa, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. Il conduttore si è rivolto, ad inizio trasmissione, all’opinionista, citando Andrea Giambruno, protagonista di alcuni fuorionda, mandati in onda, da ‘Striscia La Notizia’:

Signorini: “Saluto Cesara Buonamici”

Buonamici: “Sono molto ansiosa di vedere questa puntata”

Signorini: “Sai che ti dona quel Blu Estoril?”

Buonamici: “No, è Blu Cina”

Nel dare appuntamento, a lunedì prossimo, con una nuova puntata del ‘Grande Fratello 2023’, Signorini si lascia scappare una seconda citazione nei confronti della collega: “Che farei senza di te. Dovevo conoscerti prima”

Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GrandeFratello, il prossimo appuntamento è per lunedì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Infinity! Buonanotte a tutti ♥️ pic.twitter.com/ur6o6l96Wb — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2023

Le dichiarazioni di Andrea Giambruno alla stampa

Pochi giorni fa, il giornalista di ‘Diario Del Giorno’, nei pomeriggi feriali di Rete4, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, ribadendo la propria autonomia dalla compagna, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni:

“Più mi criticano e più resto qui a fare il mio lavoro. Faccio il giornalista, so fare solo questo. E non ricevo consigli né ordini da nessuno. Se poi alcuni colleghi in mala fede pensano che io prenda ordini da Giorgia, sono fatti loro. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha altro da fare. Solo pensare che se vado in onda sui migranti io mi consulti prima con lei… Via, è in mala fede chi dice queste cose”.

Il suo look del mezzobusto è, spesso, stato, oggetto di critiche sui social:

“È vietato avere i denti bianchi e i capelli folti? Ho 42 anni e non li perdo. Devo nascondermi? Anzi, me li faccio crescere appositamente. C’è un’invidia in giro ragazzi… Incredibile. Il mio ciuffo aumenterà con gli ascolti”

Fatto sta che il nome di Andrea Giambruno, da qualche ora (a seguito dalla messa in onda dei nuovi filmati del tg satirico di Antonio Ricci) è finito nuovamente in tendenza su Twitter.

